16:29 21.09.2025 (обновлено: 16:30 21.09.2025)
Стармер высказался о роли ХАМАС в управлении Палестиной
Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что для движения ХАМАС "нет никакой роли" в управлении Палестиной, и пообещал новые санкции против движения. РИА Новости, 21.09.2025
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что для движения ХАМАС "нет никакой роли" в управлении Палестиной, и пообещал новые санкции против движения."Это решение (о признании Британией Палестины - ред.) - не вознаграждение ХАМАС, потому что оно означает, что для ХАМАС нет никакого будущего, никакой роли в правительстве, никакой роли в безопасности. Мы уже запретили ХАМАС и подвергли его санкциям и пойдем дальше. Я распорядился провести работу по введению санкций против других фигур ХАМАС в ближайшие недели", - заявил Стармер в видеообращении, размещенном на его странице в соцсети X.
© Getty Images / WPA Pool/Toby MelvilleПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что для движения ХАМАС "нет никакой роли" в управлении Палестиной, и пообещал новые санкции против движения.
"Это решение (о признании Британией Палестины - ред.) - не вознаграждение ХАМАС, потому что оно означает, что для ХАМАС нет никакого будущего, никакой роли в правительстве, никакой роли в безопасности. Мы уже запретили ХАМАС и подвергли его санкциям и пойдем дальше. Я распорядился провести работу по введению санкций против других фигур ХАМАС в ближайшие недели", - заявил Стармер в видеообращении, размещенном на его странице в соцсети X.
Карни: палестинские власти дали обязательства провести всеобщие выборы
