Стармер высказался о роли ХАМАС в управлении Палестиной

Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что для движения ХАМАС "нет никакой роли" в управлении Палестиной, и пообещал новые санкции против движения. РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T16:29:00+03:00

палестина

в мире

великобритания

кир стармер

хамас

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что для движения ХАМАС "нет никакой роли" в управлении Палестиной, и пообещал новые санкции против движения."Это решение (о признании Британией Палестины - ред.) - не вознаграждение ХАМАС, потому что оно означает, что для ХАМАС нет никакого будущего, никакой роли в правительстве, никакой роли в безопасности. Мы уже запретили ХАМАС и подвергли его санкциям и пойдем дальше. Я распорядился провести работу по введению санкций против других фигур ХАМАС в ближайшие недели", - заявил Стармер в видеообращении, размещенном на его странице в соцсети X.

палестина

великобритания

2025

палестина, в мире, великобритания, кир стармер, хамас