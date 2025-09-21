https://ria.ru/20250921/palestina-2043359721.html
Стармер высказался о роли ХАМАС в управлении Палестиной
Стармер высказался о роли ХАМАС в управлении Палестиной - РИА Новости, 21.09.2025
Стармер высказался о роли ХАМАС в управлении Палестиной
Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что для движения ХАМАС "нет никакой роли" в управлении Палестиной, и пообещал новые санкции против движения. РИА Новости, 21.09.2025
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что для движения ХАМАС "нет никакой роли" в управлении Палестиной, и пообещал новые санкции против движения."Это решение (о признании Британией Палестины - ред.) - не вознаграждение ХАМАС, потому что оно означает, что для ХАМАС нет никакого будущего, никакой роли в правительстве, никакой роли в безопасности. Мы уже запретили ХАМАС и подвергли его санкциям и пойдем дальше. Я распорядился провести работу по введению санкций против других фигур ХАМАС в ближайшие недели", - заявил Стармер в видеообращении, размещенном на его странице в соцсети X.
Стармер высказался о роли ХАМАС в управлении Палестиной
Стармер: у ХАМАС не будет никакой роли в управлении Палестиной