Карни: палестинские власти дали обязательства провести всеобщие выборы

ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Палестинские власти дали обязательство Канаде и международному сообществу провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026 году, заявил премьер-министр страны Марк Карни.В воскресенье Карни заявил, что Канада признала палестинское государство."Палестинская администрация дала прямые обязательства Канаде и международному сообществу о проведении необходимых реформ, включая коренное реформирование системы управления, проведение всеобщих выборов в 2026 году, в которых (палестинское движение - ред.) ХАМАС не сможет принимать участия, а также о демилитаризации палестинского государства", - говорится в опубликованном заявлении Карни.Премьер Канады также заявил, что нынешнее правительство Израиля "методично работает" над тем, чтобы не допустить создания палестинского государства

