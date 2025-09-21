https://ria.ru/20250921/palestina-2043358056.html

Канада, Австралия и Британия признали палестинское государство

Канада, Австралия и Британия признали палестинское государство - РИА Новости, 21.09.2025

Канада, Австралия и Британия признали палестинское государство

Три страны объявили о признании государства Палестина с сегодняшнего дня. РИА Новости, 21.09.2025

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Три страны объявили о признании государства Палестина с сегодняшнего дня.Об этом объявили:Агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона сообщало, что десять стран намерены признать палестинское государство на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября.Что такое ПалестинаВ 1947 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой на бывшей подмандатной британской территории должны были появится два государства — еврейское и арабское. За этим последовала череда войн. По итогам конфликта в 1948-1949 годах Израиль захватил большую часть территории, предназначавшейся для арабского государства, а также западную часть Иерусалима. А после Шестидневной войны в 1967-м — территории площадью около 68 тысяч квадратных километров, в том числе сектор Газа.Сейчас Палестина — это частично признанное государство. Оно состоит из двух эксклавов — Западного берега реки Иордан и сектора Газа, разделенных территорией Израиля. Первый эксклав контролирует Палестинская национальная администрация во главе с Махмудом Аббасом. Второй — сторонники движения ХАМАС, не подчиняющиеся центральным палестинским властям.До сегодняшнего дня Палестину признавали 147 из 193 государств — членов ООН, в том числе и Россия.

