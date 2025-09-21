Канада, Австралия и Британия признали палестинское государство
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Три страны объявили о признании государства Палестина с сегодняшнего дня.
Об этом объявили:
- премьер-министр Канады Марк Карни;
- глава правительства Австралии Энтони Альбанезе и министр иностранных дел страны Пенни Вонг;
- премьер Великобритании Кир Стармер.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона сообщало, что десять стран намерены признать палестинское государство на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября.
Что такое Палестина
В 1947 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой на бывшей подмандатной британской территории должны были появится два государства — еврейское и арабское. За этим последовала череда войн.
По итогам конфликта в 1948-1949 годах Израиль захватил большую часть территории, предназначавшейся для арабского государства, а также западную часть Иерусалима. А после Шестидневной войны в 1967-м — территории площадью около 68 тысяч квадратных километров, в том числе сектор Газа.
Сейчас Палестина — это частично признанное государство. Оно состоит из двух эксклавов — Западного берега реки Иордан и сектора Газа, разделенных территорией Израиля.
Первый эксклав контролирует Палестинская национальная администрация во главе с Махмудом Аббасом. Второй — сторонники движения ХАМАС, не подчиняющиеся центральным палестинским властям.
До сегодняшнего дня Палестину признавали 147 из 193 государств — членов ООН, в том числе и Россия.