16:17 21.09.2025 (обновлено: 17:05 21.09.2025)
Канада, Австралия и Британия признали палестинское государство
Три страны объявили о признании государства Палестина с сегодняшнего дня. РИА Новости, 21.09.2025
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Три страны объявили о признании государства Палестина с сегодняшнего дня.Об этом объявили:Агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона сообщало, что десять стран намерены признать палестинское государство на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября.Что такое ПалестинаВ 1947 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой на бывшей подмандатной британской территории должны были появится два государства — еврейское и арабское. За этим последовала череда войн. По итогам конфликта в 1948-1949 годах Израиль захватил большую часть территории, предназначавшейся для арабского государства, а также западную часть Иерусалима. А после Шестидневной войны в 1967-м — территории площадью около 68 тысяч квадратных километров, в том числе сектор Газа.Сейчас Палестина — это частично признанное государство. Оно состоит из двух эксклавов — Западного берега реки Иордан и сектора Газа, разделенных территорией Израиля. Первый эксклав контролирует Палестинская национальная администрация во главе с Махмудом Аббасом. Второй — сторонники движения ХАМАС, не подчиняющиеся центральным палестинским властям.До сегодняшнего дня Палестину признавали 147 из 193 государств — членов ООН, в том числе и Россия.
в мире, канада, австралия, палестина, энтони альбанезе, марк карни, кир стармер, генеральная ассамблея оон
В мире, Канада, Австралия, Палестина, Энтони Альбанезе, Марк Карни, Кир Стармер, Генеральная Ассамблея ООН, Палестинская национальная администрация, ООН

Канада, Австралия и Британия признали палестинское государство

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Три страны объявили о признании государства Палестина с сегодняшнего дня.
Об этом объявили:
  • премьер-министр Канады Марк Карни;
  • глава правительства Австралии Энтони Альбанезе и министр иностранных дел страны Пенни Вонг;
  • премьер Великобритании Кир Стармер.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона сообщало, что десять стран намерены признать палестинское государство на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября.
Что такое Палестина

В 1947 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой на бывшей подмандатной британской территории должны были появится два государства — еврейское и арабское. За этим последовала череда войн.
По итогам конфликта в 1948-1949 годах Израиль захватил большую часть территории, предназначавшейся для арабского государства, а также западную часть Иерусалима. А после Шестидневной войны в 1967-м — территории площадью около 68 тысяч квадратных километров, в том числе сектор Газа.
Сейчас Палестина — это частично признанное государство. Оно состоит из двух эксклавов — Западного берега реки Иордан и сектора Газа, разделенных территорией Израиля.
Первый эксклав контролирует Палестинская национальная администрация во главе с Махмудом Аббасом. Второй — сторонники движения ХАМАС, не подчиняющиеся центральным палестинским властям.
До сегодняшнего дня Палестину признавали 147 из 193 государств — членов ООН, в том числе и Россия.
