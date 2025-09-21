https://ria.ru/20250921/palestina-2043357923.html
Великобритания признала палестинское государство
Великобритания признала палестинское государство - РИА Новости, 21.09.2025
Великобритания признала палестинское государство
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T16:15:00+03:00
2025-09-21T16:15:00+03:00
2025-09-21T16:18:00+03:00
великобритания
лондон
кир стармер
в мире
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18956/90/189569011_0:431:3916:2634_1920x0_80_0_0_0460343e72cc38fac28605507a24c54e.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина."Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и решение, основанное на существовании двух государств, Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина", - написал Стармер в воскресенье на своей странице в соцсети X.
https://ria.ru/20250921/palestina-2043356135.html
великобритания
лондон
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18956/90/189569011_0:0:3512:2634_1920x0_80_0_0_38cb9ac8c1414dd3ef5d1eae6554e57c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, лондон, кир стармер, в мире, палестина
Великобритания, Лондон, Кир Стармер, В мире, Палестина
Великобритания признала палестинское государство
Великобритания объявила о признании государства Палестина