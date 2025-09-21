https://ria.ru/20250921/palestina-2043357923.html

Великобритания признала палестинское государство

Великобритания признала палестинское государство - РИА Новости, 21.09.2025

Великобритания признала палестинское государство

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T16:15:00+03:00

2025-09-21T16:15:00+03:00

2025-09-21T16:18:00+03:00

великобритания

лондон

кир стармер

в мире

палестина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18956/90/189569011_0:431:3916:2634_1920x0_80_0_0_0460343e72cc38fac28605507a24c54e.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина."Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и решение, основанное на существовании двух государств, Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина", - написал Стармер в воскресенье на своей странице в соцсети X.

https://ria.ru/20250921/palestina-2043356135.html

великобритания

лондон

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великобритания, лондон, кир стармер, в мире, палестина