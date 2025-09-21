Рейтинг@Mail.ru
Великобритания признала палестинское государство - РИА Новости, 21.09.2025
16:15 21.09.2025 (обновлено: 16:18 21.09.2025)
Великобритания признала палестинское государство
Великобритания признала палестинское государство - РИА Новости, 21.09.2025
Великобритания признала палестинское государство
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. РИА Новости, 21.09.2025
великобритания
лондон
кир стармер
в мире
палестина
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина."Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и решение, основанное на существовании двух государств, Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина", - написал Стармер в воскресенье на своей странице в соцсети X.
великобритания
лондон
палестина
великобритания, лондон, кир стармер, в мире, палестина
Великобритания, Лондон, Кир Стармер, В мире, Палестина
Великобритания признала палестинское государство

Великобритания объявила о признании государства Палестина

CC BY 2.0 / Joi / Palestinian flagsФлаги Палестины
Флаги Палестины - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
CC BY 2.0 / Joi / Palestinian flags
Флаги Палестины. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина.
"Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и решение, основанное на существовании двух государств, Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина", - написал Стармер в воскресенье на своей странице в соцсети X.
Государственный флаг Австралии - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Австралия признала государство Палестина
16:06
 
ВеликобританияЛондонКир СтармерВ миреПалестина
 
 
