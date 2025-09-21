https://ria.ru/20250921/palestina-2043291747.html

Эксперты назвали признание Палестины на ГА ООН символическим шагом

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Решение ряда государств, включая Великобританию и Францию, о намерении признать Палестину на заседании Генеральной ассамблеи ООН, запланированном на 22 сентября, не станет кардинальным поворотом в нынешних событиях, это больше представляет из себя символический шаг, и его недостаточно для защиты палестинцев, считают опрошенные РИА Новости эксперты-международники. Французский президент Эммануэль Макрон 24 июля объявил, что Франция официально признает Палестину на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Ожидается, что Великобритания в воскресенье признает государственность Палестины, а затем сделает соответствующее официальное заявление на полях Генассамблеи ООН 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. "Намерение европейских стран признать Государство Палестина запоздало... Этот шаг стал результатом развития политической ситуации, включая израильскую войну в секторе Газа и рост мирового движения в поддержку палестинского дела, что вынудило эти страны скорректировать свои позиции", - сказал агентству директор Палестинского центра устойчивости Халед Абдель Маджид. Эксперт предостерег от того, чтобы "слишком брать в расчет это признание". "Оно не принесет немедленных ощутимых результатов, но может послужить интересам палестинской национальной борьбы в долгосрочной перспективе", - отметил директор Палестинского центра устойчивости. В свою очередь, арабский эксперт по международным отношениям и СМИ Макрам Хури Махул выразил мнение в беседе с РИА Новости, что признание Палестины "требует четкого и исчерпывающего пояснения, поскольку этот шаг не измеряется лишь декларацией о намерениях, а требует содержания". По мнению эксперта, истинное признание должно включать принятие границами Палестины те линии, что были на момент 1967 года, Восточного Иерусалима в качестве столицы и права на возвращение палестинских беженцев в соответствии с резолюциями ООН, особенно резолюциями 194 и 181. В противном случае, полагает он, "признание этими странами может быть использовано для продвижения несправедливого урегулирования". Арабский эксперт по международным отношениям и СМИ отметил, что Франция, в отличие от Великобритании, не несет прямой исторической ответственности по отношению к Палестине, поэтому признание с ее стороны исходит из иной политической и моральной точек зрения. Генеральный секретарь Сирийского демократического фронта Махмуд Марей выразил уверенность, что растущее международное признание - прямое следствие "жестокой израильской агрессии в секторе Газа, когда совершенные преступления, включая убийства, провоцирование голода и разрушения, вынудили мир пересмотреть свою безоговорочную поддержку Израиля". Он убежден, что Израиль все больше оказывается в международной изоляции, и признание Палестины более чем 140 государствами усиливает эту тенденцию. Со своей стороны, иорданский политолог Нидаль ат-Таани подчеркнул, что признание со стороны Соединенного Королевства имеет глубокое символическое значение, поскольку этот шаг представляет собой переформулировку Декларации Бальфура, но в поддержку прав палестинцев. Он заключил, что "война в Газе и неспособность международного права остановить геноцид вынудили Великобританию, наряду со странами Содружества, занять решительную позицию". Палестину признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство государства в ООН. С 2024 года Палестину признали десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

