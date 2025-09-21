https://ria.ru/20250921/orden-2043366361.html
Кадырова наградили орденом "Защитник Сунны"
Кадырова наградили орденом "Защитник Сунны" - РИА Новости, 21.09.2025
Кадырова наградили орденом "Защитник Сунны"
Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден орденом Координационного центра мусульман Северного Кавказа "Защитник Сунны", сообщил председатель правительства Чечни... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T17:17:00+03:00
2025-09-21T17:17:00+03:00
2025-09-21T17:17:00+03:00
россия
магомед даудов
рамзан кадыров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043365650_0:166:1280:886_1920x0_80_0_0_6a3aa6d25c7865c1de617ac6d02031f8.jpg
ГРОЗНЫЙ, 21 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден орденом Координационного центра мусульман Северного Кавказа "Защитник Сунны", сообщил председатель правительства Чечни Магомед Даудов. "Искренне поздравляю... Главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с вручением ордена Координационного центра мусульман Северного Кавказа "Защитник Сунны", — сообщил Даудов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что награда Кадырову присуждена за "весомый личный вклад в защиту и укрепление сунны посланника Аллаха, проявление любви к пророку Мухаммаду, его семейству и сподвижникам". Даудов отметил, что Чечня стала центром международного исламского сотрудничества, куда приезжают известные богословы для участия в конференциях, проведения лекций и повышения квалификации преподавателей Корана и религиозных деятелей.
https://ria.ru/20250919/kadyrov-2042765880.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043365650_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cdba9c5752a5d541237c8ad1d925b344.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, магомед даудов, рамзан кадыров
Россия, Магомед Даудов, Рамзан Кадыров
Кадырова наградили орденом "Защитник Сунны"
Кадыров получил орден КЦМСК "Защитник Сунны"