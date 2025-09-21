https://ria.ru/20250921/orden-2043366361.html

Кадырова наградили орденом "Защитник Сунны"

Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден орденом Координационного центра мусульман Северного Кавказа "Защитник Сунны", сообщил председатель правительства Чечни... РИА Новости, 21.09.2025

ГРОЗНЫЙ, 21 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден орденом Координационного центра мусульман Северного Кавказа "Защитник Сунны", сообщил председатель правительства Чечни Магомед Даудов. "Искренне поздравляю... Главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с вручением ордена Координационного центра мусульман Северного Кавказа "Защитник Сунны", — сообщил Даудов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что награда Кадырову присуждена за "весомый личный вклад в защиту и укрепление сунны посланника Аллаха, проявление любви к пророку Мухаммаду, его семейству и сподвижникам". Даудов отметил, что Чечня стала центром международного исламского сотрудничества, куда приезжают известные богословы для участия в конференциях, проведения лекций и повышения квалификации преподавателей Корана и религиозных деятелей.

