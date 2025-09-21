Рейтинг@Mail.ru
Кадырова наградили орденом "Защитник Сунны" - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/orden-2043366361.html
Кадырова наградили орденом "Защитник Сунны"
Кадырова наградили орденом "Защитник Сунны" - РИА Новости, 21.09.2025
Кадырова наградили орденом "Защитник Сунны"
Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден орденом Координационного центра мусульман Северного Кавказа "Защитник Сунны", сообщил председатель правительства Чечни... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T17:17:00+03:00
2025-09-21T17:17:00+03:00
россия
магомед даудов
рамзан кадыров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043365650_0:166:1280:886_1920x0_80_0_0_6a3aa6d25c7865c1de617ac6d02031f8.jpg
ГРОЗНЫЙ, 21 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден орденом Координационного центра мусульман Северного Кавказа "Защитник Сунны", сообщил председатель правительства Чечни Магомед Даудов. "Искренне поздравляю... Главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с вручением ордена Координационного центра мусульман Северного Кавказа "Защитник Сунны", — сообщил Даудов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что награда Кадырову присуждена за "весомый личный вклад в защиту и укрепление сунны посланника Аллаха, проявление любви к пророку Мухаммаду, его семейству и сподвижникам". Даудов отметил, что Чечня стала центром международного исламского сотрудничества, куда приезжают известные богословы для участия в конференциях, проведения лекций и повышения квалификации преподавателей Корана и религиозных деятелей.
https://ria.ru/20250919/kadyrov-2042765880.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043365650_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cdba9c5752a5d541237c8ad1d925b344.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, магомед даудов, рамзан кадыров
Россия, Магомед Даудов, Рамзан Кадыров
Кадырова наградили орденом "Защитник Сунны"

Кадыров получил орден КЦМСК "Защитник Сунны"

© Фото : ЛОРД/TelegramГлава Чечни Рамзан Кадыров и председатель правительства Чечни Магомед Даудов
Глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель правительства Чечни Магомед Даудов - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© Фото : ЛОРД/Telegram
Глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель правительства Чечни Магомед Даудов
Читать ria.ru в
Дзен
ГРОЗНЫЙ, 21 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден орденом Координационного центра мусульман Северного Кавказа "Защитник Сунны", сообщил председатель правительства Чечни Магомед Даудов.
«
"Искренне поздравляю... Главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с вручением ордена Координационного центра мусульман Северного Кавказа "Защитник Сунны", — сообщил Даудов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что награда Кадырову присуждена за "весомый личный вклад в защиту и укрепление сунны посланника Аллаха, проявление любви к пророку Мухаммаду, его семейству и сподвижникам".
Даудов отметил, что Чечня стала центром международного исламского сотрудничества, куда приезжают известные богословы для участия в конференциях, проведения лекций и повышения квалификации преподавателей Корана и религиозных деятелей.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Рамзан Кадыров: когда нужно было быть жестким, я был таким
19 сентября, 08:00
 
РоссияМагомед ДаудовРамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала