Оппозиция при победе на выборах вернет Молдавию в СНГ, заявил Додон

КИШИНЕВ, 21 сен - РИА Новости. Оппозиция Молдавии в случае победы на выборах вернет страну в СНГ и ЕАЭС, будет получать статус наблюдателя в БРИКС и ШОС, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Соцпартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон."Мы потеряли, мы почти полностью разрушили экономику, из-за этого у нас уровень бедности вырос в полтора раза - 35% уровень абсолютной бедности в республике. Это все последствия этой недальновидной, слишком прокапанной, проглобалистской позиции (президента - ред.) Майи Санду. Мы обязательно вернемся за стол СНГ, мы обязательно будем использовать статус наблюдателя ЕАЭС", - заявил Додон.Он отметил, что в интересах Молдавии использовать и преимущества участия в других организациях."Мы обязательно постараемся получить статус наблюдателя таких новых интересных интеграционных процессов как БРИКС, ШОС возможно. Я знаю, что у них предусмотрено, что если страна подает заявки, то она может быть наблюдателем. Мы обязательно будем использовать все эти возможности", - пояснил экс-президент.Ранее пресс-секретарь правительства Даниел Водэ сообщил, что Молдавия подписала 282 соглашения в рамках СНГ. По данным на январь 2025 года, Молдавия денонсировала 66 соглашений с СНГ, еще 50 находятся на разных стадиях этого процесса.Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать рынок экспорта на Запад. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.

