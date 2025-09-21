https://ria.ru/20250921/olimpiada-2043327690.html

Гуменник завоевал олимпийскую квоту

Гуменник завоевал олимпийскую квоту - РИА Новости, 21.09.2025

Гуменник завоевал олимпийскую квоту

Российский фигурист Петр Гуменник стал победителем квалификационного турнира в Пекине и завоевал квоту на Олимпиаду 2026 года. РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T13:20:00+03:00

2025-09-21T13:20:00+03:00

2025-09-21T14:20:00+03:00

пекин

спорт

милан

аделия петросян

кортина-д'ампеццо

зимние олимпийские игры 2026

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043333238_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ec216d5a13ea8cc32eda3557d840597.jpg

ПЕКИН, 21 сен — РИА Новости. Российский фигурист Петр Гуменник стал победителем квалификационного турнира в Пекине и завоевал квоту на Олимпиаду 2026 года.По сумме двух программ спортсмен набрал 262,82 балла (93,80+169,02). В произвольной он чисто исполнил четыре прыжка в четыре оборота — флип, риттбергер и дважды сальхов (один из них в каскаде с тройным тулупом, второй в комбинации с двойным акселем). Гуменник также справился с акселем в три с половиной оборота. Фигурист допустил две ошибки — на приземлениях с четверного и тройного лутца.Вторым на квалификационном турнире стал представитель Южной Кореи Ким Хён Гём (228,60 балла), третьим — мексиканец Донован Каррильо (222,36).Олимпийские квоты в мужском одиночном катании также завоевали украинец Кирилл Марсак (217,57) и спортсмен из Тайваня Ли Юйсян (216,98), занявшие четвертое и пятое места соответственно. Всего разыгрывались пять путевок на Игры.Отборочный турнир по фигурному катанию проходит в Пекине с 19 по 21 сентября. Помимо Гуменника, в нем участвовала россиянка Аделия Петросян, которая также одержала победу и завоевала путевку на Олимпиаду. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, к танцам на льду и парному катанию их не допустили.

https://rsport.ria.ru/20250921/marsak-2043317417.html

https://rsport.ria.ru/20250921/petrosyan-2043228100.html

пекин

милан

кортина-д'ампеццо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пекин, спорт, милан, аделия петросян, кортина-д'ампеццо, зимние олимпийские игры 2026