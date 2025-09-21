Гуменник завоевал олимпийскую квоту
Российский фигурист Гуменник выиграл квоту на Олимпиаду-2026
© Getty Images / VCG/Tang XinyuПётр Гуменник выступает во время квалификационного турнира в Пекине. 20 сентября 2025
© Getty Images / VCG/Tang Xinyu
Пётр Гуменник выступает во время квалификационного турнира в Пекине. 20 сентября 2025
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 21 сен — РИА Новости. Российский фигурист Петр Гуменник стал победителем квалификационного турнира в Пекине и завоевал квоту на Олимпиаду 2026 года.
По сумме двух программ спортсмен набрал 262,82 балла (93,80+169,02). В произвольной он чисто исполнил четыре прыжка в четыре оборота — флип, риттбергер и дважды сальхов (один из них в каскаде с тройным тулупом, второй в комбинации с двойным акселем). Гуменник также справился с акселем в три с половиной оборота. Фигурист допустил две ошибки — на приземлениях с четверного и тройного лутца.
Вторым на квалификационном турнире стал представитель Южной Кореи Ким Хён Гём (228,60 балла), третьим — мексиканец Донован Каррильо (222,36).
Зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.
Олимпийские квоты в мужском одиночном катании также завоевали украинец Кирилл Марсак (217,57) и спортсмен из Тайваня Ли Юйсян (216,98), занявшие четвертое и пятое места соответственно. Всего разыгрывались пять путевок на Игры.
Отборочный турнир по фигурному катанию проходит в Пекине с 19 по 21 сентября. Помимо Гуменника, в нем участвовала россиянка Аделия Петросян, которая также одержала победу и завоевала путевку на Олимпиаду. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, к танцам на льду и парному катанию их не допустили.