https://ria.ru/20250921/oksford-strit-2043348899.html

Лондонскую Оксфорд-стрит сделали пешеходной на день

Лондонскую Оксфорд-стрит сделали пешеходной на день - РИА Новости, 21.09.2025

Лондонскую Оксфорд-стрит сделали пешеходной на день

Городские власти Лондона на один день закрыли для машин Оксфорд-стрит, главную торговую улицу города, в рамках плана по ее преобразованию пешеходную зону,... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T15:27:00+03:00

2025-09-21T15:27:00+03:00

2025-09-21T15:30:00+03:00

в мире

лондон

ikea international group

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043349284_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_4ef1f6c2ee9a1e045e5764ba57370df7.jpg

ЛОНДОН, 21 сен - РИА Новости. Городские власти Лондона на один день закрыли для машин Оксфорд-стрит, главную торговую улицу города, в рамках плана по ее преобразованию пешеходную зону, передает корреспондент РИА Новости. Оксфорд-стрит находится в фешенебельном лондонском районе Уэст-Энд, где сосредоточено множество магазинов мирового класса, ресторанов, гостиниц и театров. Впервые планы по превращению улицы в пешеходную были озвучены в сентябре 2024 года. В воскресенье с полудня до 20.00 по местному времени (14.00-22.00 мск) участок улицы между Орчард-стрит и перекрестком Оксфорд-серкус, где улица пересекается с Риджент-стрит, закрыт для движения автомобилей. Для автобусов временно выстроен альтернативный маршрут. На улице также запрещены такси, велосипеды и самокаты. Вдоль пешеходного участка установлены сцены, художественные инсталляции, а также выставка, посвященная истории Оксфорд-стрит. На закрытом для движения участки оказались магазин обуви Schuh, магазин одежды Topshop, универмаг John Lewis, магазин косметики The Body Shop и известный ритейлер музыки HMV. Магазины проводят интерактивные мероприятия. Для детей организованы литературный фестиваль, кружок поэзии, мастер-класс по раскрашиванию лица, а также игры и конкурсы. Также на улице расположили множество закусочных с блюдами разных кухонь мира и кафе под открытым небом. Ранее в этом году власти Лондона запустили общественные консультации, чтобы обычные горожане и представители бизнеса могли высказаться по поводу предложенных изменений. По заявлению мэрии, в общей сложности было получено более 6,6 тысячи ответов, и две трети принявших участие в консультациях выразили положительное мнение. В перспективе городские власти намерены закрыть для движения отрезок улицы от перекрестка Оксфорд-серкус до триумфальной арки Марбл-арч, стоящей возле Уголка ораторов в Гайд-парке. Правительство Британии также активно поддерживает идею городских властей, заявляя, что такое преображение Оксфорд-стрит позволит привлечь больше туристов, создаст новые рабочие места и будет способствовать росту экономики как в самом Лондоне, так и в других регионах страны. Планы поддержали такие ритейлеры, как магазин мебели Ikea и универмаги Selfridges и John Lewis.

https://ria.ru/20250917/tramp-2042596207.html

https://ria.ru/20250919/velikobritaniya-2043002791.html

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лондон, ikea international group