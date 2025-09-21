https://ria.ru/20250921/ogranicheniya-2043385633.html
В Москве сняли все ограничения, введенные из-за марафона
В Москве сняли все ограничения, введенные из-за марафона - РИА Новости, 21.09.2025
В Москве сняли все ограничения, введенные из-за марафона
Ограничения движения, введенные в связи с проведением Московского марафона, полностью сняты, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 21.09.2025
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Ограничения движения, введенные в связи с проведением Московского марафона, полностью сняты, сообщает столичный дептранс. "Временные ограничения сняты. Движение открыто", - говорится в Telegram-канале ведомства.
