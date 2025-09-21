В Москве сняли все ограничения, введенные из-за марафона

Рейтинг@Mail.ru
17:13 21.09.2025 (обновлено: 20:04 21.09.2025)
москва
россия
общество
департамент транспорта г. москвы
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Ограничения движения, введенные в связи с проведением Московского марафона, полностью сняты, сообщает столичный дептранс. &quot;Временные ограничения сняты. Движение открыто&quot;, - говорится в Telegram-канале ведомства.
москва, россия, общество, департамент транспорта г. москвы
Москва, Россия, Общество, Департамент транспорта г. Москвы
© Фото : пресс-служба Бегового сообществаМосковский марафон
Московский марафон. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Ограничения движения, введенные в связи с проведением Московского марафона, полностью сняты, сообщает столичный дептранс.
"Временные ограничения сняты. Движение открыто", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Определились победители Московского марафона
Вчера, 12:07
 
МоскваРоссияОбществоДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
