ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Запорожской области, есть пострадавшие
21.09.2025
ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Запорожской области, есть пострадавшие
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Запорожской области, пострадали 12 человек, написал губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале."По информации оперативных служб, известно о 12 местных жителях Васильевки, пострадавших в результате удара. Из них один ребенок 2024 года рождения &lt;...&gt; (находится. — Прим. ред.) в стабильном состоянии, его жизни ничто не угрожает", — сказал он.О массированной атаке украинских боевиков Балицкий сообщил в воскресенье после полудня. Противник обстрелял жилой дом на улице Театральной в Васильевском муниципальном округе. По словам губернатора, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Он предупредил жителей об угрозе повторных ударов.Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстрелы этой территории. Сейчас под контролем Москвы находится более 70% региона, украинские войска удерживают бывший областной центр — город Запорожье, с марта 2023-го столицей региона стал Мелитополь.
© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия украинского обстрела многоквартирного дома в Запорожской области
Последствия украинского обстрела многоквартирного дома в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия украинского обстрела многоквартирного дома в Запорожской области
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Запорожской области, пострадали 12 человек, написал губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"По информации оперативных служб, известно о 12 местных жителях Васильевки, пострадавших в результате удара. Из них один ребенок 2024 года рождения <...> (находится. — Прим. ред.) в стабильном состоянии, его жизни ничто не угрожает", — сказал он.
Последствия удара ВСУ по частному сектору Васильевки в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
ВСУ нанесли удары по частному сектору Васильевки
13:43
О массированной атаке украинских боевиков Балицкий сообщил в воскресенье после полудня. Противник обстрелял жилой дом на улице Театральной в Васильевском муниципальном округе. По словам губернатора, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Он предупредил жителей об угрозе повторных ударов.
Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстрелы этой территории. Сейчас под контролем Москвы находится более 70% региона, украинские войска удерживают бывший областной центр — город Запорожье, с марта 2023-го столицей региона стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
