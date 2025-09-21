ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Запорожской области, есть пострадавшие
Последствия украинского обстрела многоквартирного дома в Запорожской области
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Запорожской области, пострадали 12 человек, написал губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"По информации оперативных служб, известно о 12 местных жителях Васильевки, пострадавших в результате удара. Из них один ребенок 2024 года рождения <...> (находится. — Прим. ред.) в стабильном состоянии, его жизни ничто не угрожает", — сказал он.
О массированной атаке украинских боевиков Балицкий сообщил в воскресенье после полудня. Противник обстрелял жилой дом на улице Театральной в Васильевском муниципальном округе. По словам губернатора, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Он предупредил жителей об угрозе повторных ударов.
Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстрелы этой территории. Сейчас под контролем Москвы находится более 70% региона, украинские войска удерживают бывший областной центр — город Запорожье, с марта 2023-го столицей региона стал Мелитополь.
