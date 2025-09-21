https://ria.ru/20250921/obstrel-2043321687.html

ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Запорожской области

21.09.2025

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по многоквартирному дому в Запорожской области, пострадали как минимум десять человек, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. "Идет массированный обстрел Васильевского муниципального округа. Противник обстрелял многоквартирный дом на улице Театральной", — написал он.По последним данным, пострадали десять человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Балицкий предупредил жителей об угрозе повторных атак.Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстрелы этой территории. Сейчас под контролем Москвы находится более 70% региона, украинские войска удерживают бывший областной центр — город Запорожье, с марта 2023-го столицей региона стал Мелитополь.

