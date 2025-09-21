Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Запорожской области - РИА Новости, 21.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 21.09.2025 (обновлено: 12:33 21.09.2025)
ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Запорожской области
ВСУ нанесли удар по многоквартирному дому в Запорожской области, пострадали как минимум десять человек, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2025
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по многоквартирному дому в Запорожской области, пострадали как минимум десять человек, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. "Идет массированный обстрел Васильевского муниципального округа. Противник обстрелял многоквартирный дом на улице Театральной", — написал он.По последним данным, пострадали десять человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Балицкий предупредил жителей об угрозе повторных атак.Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстрелы этой территории. Сейчас под контролем Москвы находится более 70% региона, украинские войска удерживают бывший областной центр — город Запорожье, с марта 2023-го столицей региона стал Мелитополь.
запорожская область
запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия, евгений балицкий
Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий
Десять человек пострадали при обстреле ВСУ дома в Запорожской области

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия украинского обстрела многоквартирного дома в Запорожской области
Последствия украинского обстрела многоквартирного дома в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия украинского обстрела многоквартирного дома в Запорожской области
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по многоквартирному дому в Запорожской области, пострадали как минимум десять человек, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"Идет массированный обстрел Васильевского муниципального округа. Противник обстрелял многоквартирный дом на улице Театральной", — написал он.
По последним данным, пострадали десять человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Балицкий предупредил жителей об угрозе повторных атак.
Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстрелы этой территории. Сейчас под контролем Москвы находится более 70% региона, украинские войска удерживают бывший областной центр — город Запорожье, с марта 2023-го столицей региона стал Мелитополь.
