Кристофера Нолана избрали президентом Гильдии режиссеров Америки

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Британский и американский кинорежиссер Кристофер Нолан, снявший такие фильмы, как "Оппенгеймер", "Дюнкерк", "Интерстеллар", "Начало" и "Темный рыцарь", был избран президентом Гильдии режиссеров Америки (DGA), сообщается в пресс-релизе Гильдии. "Режиссер Кристофер Нолан был единогласно избран президентом на Национальном съезде, проходящем раз в два года", - говорится в пресс-релизе на сайте Гильдии. Нолан в марте 2024 года стал лауреатом премии "Оскар" в номинации "Лучший режиссер" за фильм "Оппенгеймер", а сама кинолента была удостоена награды американской киноакадемии в категории "Лучший фильм года". "Оппенгеймер" был номинирован в 13 категориях и завоевал награду в семи - картина была отмечена в том числе за актерскую и операторскую работу, режиссуру, монтаж и музыку.

