Нетаньяху: Израиль продолжит строить поселения на западном берегу Иордана - РИА Новости, 21.09.2025
19:02 21.09.2025
Нетаньяху: Израиль продолжит строить поселения на западном берегу Иордана
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 сен - РИА Новости. Израиль продолжит строить еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, несмотря на односторонние действия ряда стран по признанию палестинского государства, заявил премьер Биньямин Нетаньяху."Годами я предотвращал создание этого террористического государства, несмотря на колоссальное давление как изнутри, так и извне. Мы делали это решительно и политически мудро. Мы действительно удвоили еврейские поселения в Иудее и Самарии, и мы продолжим идти по этому пути", - заявил Нетаньяху в видеообращении.
в мире, израиль, иордан, западный берег реки иордан, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Иордан, Западный берег реки Иордан, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта
© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 сен - РИА Новости. Израиль продолжит строить еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, несмотря на односторонние действия ряда стран по признанию палестинского государства, заявил премьер Биньямин Нетаньяху.
"Годами я предотвращал создание этого террористического государства, несмотря на колоссальное давление как изнутри, так и извне. Мы делали это решительно и политически мудро. Мы действительно удвоили еврейские поселения в Иудее и Самарии, и мы продолжим идти по этому пути", - заявил Нетаньяху в видеообращении.
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Израиль отверг заявления западных стран о признании Палестины
Вчера, 18:37
 
В миреИзраильИорданЗападный берег реки ИорданБиньямин НетаньяхуОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
