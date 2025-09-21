https://ria.ru/20250921/netanyakhu-2043379069.html
Нетаньяху: Израиль продолжит строить поселения на западном берегу Иордана
2025-09-21T19:02:00+03:00
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 сен - РИА Новости. Израиль продолжит строить еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, несмотря на односторонние действия ряда стран по признанию палестинского государства, заявил премьер Биньямин Нетаньяху."Годами я предотвращал создание этого террористического государства, несмотря на колоссальное давление как изнутри, так и извне. Мы делали это решительно и политически мудро. Мы действительно удвоили еврейские поселения в Иудее и Самарии, и мы продолжим идти по этому пути", - заявил Нетаньяху в видеообращении.
в мире, израиль, иордан, западный берег реки иордан, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта
