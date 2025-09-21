https://ria.ru/20250921/netanyakhu-2043379069.html

Нетаньяху: Израиль продолжит строить поселения на западном берегу Иордана

Нетаньяху: Израиль продолжит строить поселения на западном берегу Иордана - РИА Новости, 21.09.2025

Нетаньяху: Израиль продолжит строить поселения на западном берегу Иордана

Израиль продолжит строить еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, несмотря на односторонние действия ряда стран по признанию палестинского... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T19:02:00+03:00

2025-09-21T19:02:00+03:00

2025-09-21T19:02:00+03:00

в мире

израиль

иордан

западный берег реки иордан

биньямин нетаньяху

обострение палестино-израильского конфликта

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961877954_0:734:2336:2048_1920x0_80_0_0_98a5a91a0261c8739f459806d52f6cf5.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 сен - РИА Новости. Израиль продолжит строить еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, несмотря на односторонние действия ряда стран по признанию палестинского государства, заявил премьер Биньямин Нетаньяху."Годами я предотвращал создание этого террористического государства, несмотря на колоссальное давление как изнутри, так и извне. Мы делали это решительно и политически мудро. Мы действительно удвоили еврейские поселения в Иудее и Самарии, и мы продолжим идти по этому пути", - заявил Нетаньяху в видеообращении.

https://ria.ru/20250921/izrail-2043376544.html

израиль

иордан

западный берег реки иордан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иордан, западный берег реки иордан, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта