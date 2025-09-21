https://ria.ru/20250921/netanjahu-2043351575.html

Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах с Сирией

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил о прогрессе в переговорах о соглашении по безопасности с Сирией, но отметил, что для достижения мира... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T15:37:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022694010_148:0:1908:990_1920x0_80_0_0_3632fd8fb14dec48077496f865562840.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил о прогрессе в переговорах о соглашении по безопасности с Сирией, но отметил, что для достижения мира потребуется еще много времени. "Наши победы в Ливане над (шиитским движением - ред.) "Хезболлах" открыли окно возможностей, о которых мы даже и не мечтали до недавних операций и действий, - возможности мира с нашими северными соседями. Мы ведем переговоры с сирийцами, есть определенный прогресс, но это (нормализация отношений - ред.) займет еще много времени", - заявил Нетаньяху на открытии заседания правительства. Премьер выразил мнение, что подобные контакты с Дамаском, как и переговоры с Ливаном, были бы невозможны без достижений Израиля на северном и других фронтах. Ранее на этой неделе президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что Сирия может в ближайшие дни подписать соглашение по безопасности с Израилем, но подчеркнул, что это не равнозначно нормализации отношений с Тель-Авивом. Ранее в сентября портал Axios сообщил, что Израиль представил Сирии подробное предложение по новому соглашению о безопасности, которое основано на израильско-египетском мирном соглашении 1979 года. Согласно предложению, область к юго-западу от сирийской столицы Дамаска будет разделена на три зоны, где сирийцы смогут размещать разные силы и типы вооружений. Так, Израиль просит расширения буферной зоны на сирийской стороне на два километра. На полосе, прилегающей к буферной зоне и ближайшей к границе с Израилем, присутствие военных и тяжелых вооружений не допускается, но Сирии будет позволено поддерживать там присутствие полиции и внутренних сил безопасности. Источник сообщил порталу, что в документе также указывается, что вся зона к юго-западу от Дамаска до границы с Израилем будет объявлена бесполетной для сирийской авиации. В обмен Израиль предложил постепенный вывод своих сил с территорий, которые он занял в Сирии за последние несколько месяцев, за исключением форпоста на вершине имеющей стратегическое значение горы Хермон. По словам высокопоставленного израильского чиновника, Израиль настаивает на сохранении там своего присутствия в любом будущем соглашении, пишет издание. Кроме того, источник сообщил порталу, что центральный принцип предложения Израиля состоит в сохранении воздушного коридора в Иран через Сирию, что потенциально может позволить Израилю наносить удары по Ирану в будущем. Один из израильских чиновников сообщил, что вероятность встречи Нетаньяху с аш-Шараа в кулуарах Генассамблеи ООН невелика, хотя премьер Израиля заинтересован в организации такого контакта. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.

