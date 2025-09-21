Рейтинг@Mail.ru
Нотариус разъяснил, какую недвижимость нельзя дарить даже близким - РИА Новости, 21.09.2025
02:17 21.09.2025
Нотариус разъяснил, какую недвижимость нельзя дарить даже близким
Нотариус разъяснил, какую недвижимость нельзя дарить даже близким
Далеко не каждую недвижимость можно подарить, пусть даже самому близкому человеку, рассказал агентству “Прайм” нотариус Иван Кашурин. РИА Новости, 21.09.2025
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Далеко не каждую недвижимость можно подарить, пусть даже самому близкому человеку, рассказал агентству “Прайм” нотариус Иван Кашурин.Прежде всего, она должна быть юридически оформлена в собственность дарителя. При этом важно соблюсти все нюансы законодательства.“Бывает, что квартира получена по наследству, но человек не обращался к нотариусу, а принял ее фактически. То есть, он был прописан в жилом помещении вместе с близким родственником на момент его смерти, остался там жить, оплачивает коммунальные платежи. Прежде чем такую квартиру кому-то дарить, ее нужно оформить в собственность по бумагам”, — пояснил он.Нельзя подарить земельный участок, на котором не все постройки зарегистрированы, а также имущество с обременением в виде ареста или залога. Подарить купленную в браке недвижимость можно лишь с согласия супруга. Если даритель владеет частью квартиры, он не может подарить ее всю целиком.Дарение не должно прикрывать другие договоры, например, мены или купли-продажи. Нотариусы видят такие сделки сразу и не допускают их.Не подлежит дарению квартира, приобретенная на средства маткапитала - ее можно только продать, предварительно выделив доли супругу и всем детям и получив разрешение органов опеки, заключил Кашурин.
жилье, общество, наследство
Нотариус разъяснил, какую недвижимость нельзя дарить даже близким

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Далеко не каждую недвижимость можно подарить, пусть даже самому близкому человеку, рассказал агентству “Прайм” нотариус Иван Кашурин.
Прежде всего, она должна быть юридически оформлена в собственность дарителя. При этом важно соблюсти все нюансы законодательства.
“Бывает, что квартира получена по наследству, но человек не обращался к нотариусу, а принял ее фактически. То есть, он был прописан в жилом помещении вместе с близким родственником на момент его смерти, остался там жить, оплачивает коммунальные платежи. Прежде чем такую квартиру кому-то дарить, ее нужно оформить в собственность по бумагам”, — пояснил он.
Нельзя подарить земельный участок, на котором не все постройки зарегистрированы, а также имущество с обременением в виде ареста или залога. Подарить купленную в браке недвижимость можно лишь с согласия супруга. Если даритель владеет частью квартиры, он не может подарить ее всю целиком.
Дарение не должно прикрывать другие договоры, например, мены или купли-продажи. Нотариусы видят такие сделки сразу и не допускают их.
Не подлежит дарению квартира, приобретенная на средства маткапитала - ее можно только продать, предварительно выделив доли супругу и всем детям и получив разрешение органов опеки, заключил Кашурин.
Юрист разъяснил, что россияне не могут получить в наследство
