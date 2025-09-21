Нотариус разъяснил, какую недвижимость нельзя дарить даже близким
Нотариус Кашурин: участок с незарегистрированными постройками нельзя подарить
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Далеко не каждую недвижимость можно подарить, пусть даже самому близкому человеку, рассказал агентству “Прайм” нотариус Иван Кашурин.
Прежде всего, она должна быть юридически оформлена в собственность дарителя. При этом важно соблюсти все нюансы законодательства.
“Бывает, что квартира получена по наследству, но человек не обращался к нотариусу, а принял ее фактически. То есть, он был прописан в жилом помещении вместе с близким родственником на момент его смерти, остался там жить, оплачивает коммунальные платежи. Прежде чем такую квартиру кому-то дарить, ее нужно оформить в собственность по бумагам”, — пояснил он.
Нельзя подарить земельный участок, на котором не все постройки зарегистрированы, а также имущество с обременением в виде ареста или залога. Подарить купленную в браке недвижимость можно лишь с согласия супруга. Если даритель владеет частью квартиры, он не может подарить ее всю целиком.
Дарение не должно прикрывать другие договоры, например, мены или купли-продажи. Нотариусы видят такие сделки сразу и не допускают их.
Не подлежит дарению квартира, приобретенная на средства маткапитала - ее можно только продать, предварительно выделив доли супругу и всем детям и получив разрешение органов опеки, заключил Кашурин.
