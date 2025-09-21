https://ria.ru/20250921/nauka-2042944451.html

Впервые вместе. Ученый рассказал о значении Куликовской битвы

Впервые вместе. Ученый рассказал о значении Куликовской битвы

Впервые вместе. Ученый рассказал о значении Куликовской битвы

Объединение войск соседствующих русских княжеств в короткие сроки – первое в становлении государства – делает Куликовскую битву уникальным явлением, рассказал в

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Объединение войск соседствующих русских княжеств в короткие сроки – первое в становлении государства – делает Куликовскую битву уникальным явлением, рассказал в день 645-й годовщины сражения профессор кафедры истории России средневековья и нового времени РГГУ Игорь Курукин.В конце XIV — начале XV века территории Северо-Восточной Руси находились в состоянии феодальной раздробленности: 13 княжеств владели и распоряжались собственными военными и административными ресурсами. Во главе каждой земли стоял князь, власть которому в столице Золотой Орды подтверждали ярлыками на великое княжение. Одной из обязанностей правителя была передача монголо-татарам ежегодной дани, на которую ханы и темники могли содержать и расширять свои войска, а также повышать свой авторитет для того, чтобы занять сарайский престол.Существует гипотеза о том, что поход темника Мамая на земли княжества Московского был вызван отказом Дмитрия Донского с 1374 года выплачивать подати, рассказали в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ). Дополнительные средства были необходимы татаро-монгольскому военачальнику из-за обострения обстановки в столице и накаляющейся борьбы за место главного правителя государства кочевников."Само сражение осенью 1380 года могло ускорить развал Золотой Орды, однако письменных подтверждений этому не осталось. Битва была классическим для средних веков сражением, коих происходило множество и до, и после в истории Восточной Европы. Для истории становления русской государственности наиболее важным было то, что произошло до нее – впервые за короткий срок правителю одного княжества удалось объединить свои силы с войсками соседей", — рассказал Игорь Курукин.Каким образом Дмитрию Донскому удалось собрать такое же, как у Мамая, по численности, войско, в настоящее время неизвестно. До Куликовской битвы объединение русских дружин и полков разных административных единиц за столь короткое время (по оценкам специалистов, за несколько недель) не происходило никогда."В 2014 году археологами было обнаружено место Куликовской битвы. Этому предшествовали работы по реконструкции исторического ландшафта, без которых сузить территорию поиска было невозможно. Поэтому и сейчас, и в будущем мы сможем узнать больше подробностей о сражении 1380 года по археологическим данным, а не из письменных источников, которые были составлены более чем через век после битвы", — добавил профессор.

