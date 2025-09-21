Рейтинг@Mail.ru
НАТО подняла два истребителя из-за полета Ил-20М над Балтикой - РИА Новости, 21.09.2025
15:52 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/nato-2043354120.html
НАТО подняла два истребителя из-за полета Ил-20М над Балтикой
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. НАТО подняла два истребителя Eurofighter, как утверждается, из-за полета российского самолета Ил-20М в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, передает в воскресенье агентство DPA со ссылкой на ВВС ФРГ. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства. "Из-за появления российского военного самолета над Балтийским морем НАТО вновь подняла... два истебителя Eurofighter", - утверждается в материале. В публикации говорится, что самолеты НАТО взлетели с аэродрома Росток-Лаге на севере Германии. По данным агентства, немецкие ВВС якобы провели "визуальную идентификацию" российского разведывательного самолета Ил-20М, который летел в международном воздушном пространстве.
в мире, балтийское море, германия, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), eurofighter typhoon
В мире, Балтийское море, Германия, НАТО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Eurofighter Typhoon
© AP Photo / Mindaugas KulbisИстребитель НАТО Eurofighter Typhoon
Истребитель НАТО Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Истребитель НАТО Eurofighter Typhoon. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. НАТО подняла два истребителя Eurofighter, как утверждается, из-за полета российского самолета Ил-20М в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, передает в воскресенье агентство DPA со ссылкой на ВВС ФРГ.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
"Из-за появления российского военного самолета над Балтийским морем НАТО вновь подняла... два истебителя Eurofighter", - утверждается в материале.
В публикации говорится, что самолеты НАТО взлетели с аэродрома Росток-Лаге на севере Германии. По данным агентства, немецкие ВВС якобы провели "визуальную идентификацию" российского разведывательного самолета Ил-20М, который летел в международном воздушном пространстве.
Фото БПЛА, опубликованное польскими СМИ - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
СМИ: НАТО считает, что целью БПЛА в Польше был якобы военный центр в Жешуве
Вчера, 23:11
 
