НАТО подняла два истребителя из-за полета Ил-20М над Балтикой
НАТО подняла два истребителя из-за полета Ил-20М над Балтикой
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. НАТО подняла два истребителя Eurofighter, как утверждается, из-за полета российского самолета Ил-20М в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, передает в воскресенье агентство DPA со ссылкой на ВВС ФРГ. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства. "Из-за появления российского военного самолета над Балтийским морем НАТО вновь подняла... два истебителя Eurofighter", - утверждается в материале. В публикации говорится, что самолеты НАТО взлетели с аэродрома Росток-Лаге на севере Германии. По данным агентства, немецкие ВВС якобы провели "визуальную идентификацию" российского разведывательного самолета Ил-20М, который летел в международном воздушном пространстве.
