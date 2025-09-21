https://ria.ru/20250921/nato-2043285337.html

ВСУ оставили в Курской области боеприпасы стран НАТО

2025-09-21T06:18:00+03:00

украина

нато

вооруженные силы украины

КУРСК, 21 сен — РИА Новости. Украинские боевики при отступлении из Курской области не вывезли часть боеприпасов, переданных ВСУ странами НАТО, кадры снарядов есть в распоряжении РИА Новости. "Представленные боеприпасы не являются устаревшим хламом. Это стандартные, актуальные боеприпасы, которые массово используются армиями стран НАТО и в настоящее время. Их поставка на Украину означает передачу реальных, рабочих боевых единиц, а не списание утиля", —прокомментировал РИА Новости вооружение на кадрах источник в силовых структурах. По словам собеседника агентства, быстрое отступление ВСУ и потеря логистических возможностей не позволили боевикам вывезти боеприпасы. "При быстром прорыве обороны у отступающих подразделений просто нет времени на организованную погрузку и эвакуацию тяжелых грузов, ящиков с боеприпасами. Уничтожение или повреждение грузовиков, бронетранспортеров, которые должны были вывозить имущество, нехватка топлива для грузовиков может сделать физически невозможным вывоз тяжелых грузов", — объяснил он.

украина

2025

Новости

украина, нато, вооруженные силы украины