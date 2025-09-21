Рейтинг@Mail.ru
ВСУ оставили в Курской области боеприпасы стран НАТО - РИА Новости, 21.09.2025
06:18 21.09.2025
ВСУ оставили в Курской области боеприпасы стран НАТО
ВСУ оставили в Курской области боеприпасы стран НАТО - РИА Новости, 21.09.2025
ВСУ оставили в Курской области боеприпасы стран НАТО
Украинские боевики при отступлении из Курской области не вывезли часть боеприпасов, переданных ВСУ странами НАТО, кадры снарядов есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 21.09.2025
украина
нато
вооруженные силы украины
КУРСК, 21 сен — РИА Новости. Украинские боевики при отступлении из Курской области не вывезли часть боеприпасов, переданных ВСУ странами НАТО, кадры снарядов есть в распоряжении РИА Новости. "Представленные боеприпасы не являются устаревшим хламом. Это стандартные, актуальные боеприпасы, которые массово используются армиями стран НАТО и в настоящее время. Их поставка на Украину означает передачу реальных, рабочих боевых единиц, а не списание утиля", —прокомментировал РИА Новости вооружение на кадрах источник в силовых структурах. По словам собеседника агентства, быстрое отступление ВСУ и потеря логистических возможностей не позволили боевикам вывезти боеприпасы. "При быстром прорыве обороны у отступающих подразделений просто нет времени на организованную погрузку и эвакуацию тяжелых грузов, ящиков с боеприпасами. Уничтожение или повреждение грузовиков, бронетранспортеров, которые должны были вывозить имущество, нехватка топлива для грузовиков может сделать физически невозможным вывоз тяжелых грузов", — объяснил он.
украина
украина, нато, вооруженные силы украины
Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины
ВСУ оставили в Курской области боеприпасы стран НАТО

ВСУ при отступлении из Курской области не вывезли часть боеприпасов НАТО

Схрон с боеприпасами и натовским оружием
Схрон с боеприпасами и натовским оружием
© Фото : Росгвардия/Telegram
Схрон с боеприпасами и натовским оружием. Архивное фото
КУРСК, 21 сен — РИА Новости. Украинские боевики при отступлении из Курской области не вывезли часть боеприпасов, переданных ВСУ странами НАТО, кадры снарядов есть в распоряжении РИА Новости.
"Представленные боеприпасы не являются устаревшим хламом. Это стандартные, актуальные боеприпасы, которые массово используются армиями стран НАТО и в настоящее время. Их поставка на Украину означает передачу реальных, рабочих боевых единиц, а не списание утиля", —прокомментировал РИА Новости вооружение на кадрах источник в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, быстрое отступление ВСУ и потеря логистических возможностей не позволили боевикам вывезти боеприпасы.
"При быстром прорыве обороны у отступающих подразделений просто нет времени на организованную погрузку и эвакуацию тяжелых грузов, ящиков с боеприпасами. Уничтожение или повреждение грузовиков, бронетранспортеров, которые должны были вывозить имущество, нехватка топлива для грузовиков может сделать физически невозможным вывоз тяжелых грузов", — объяснил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Украина НАТО Вооруженные силы Украины
 
 
