Посольство России поздравило народ Армении с Днем независимости

21.09.2025
ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Посольство России поздравило народ Армении с отмечаемым в республике 21 сентября Днем независимости. "Поздравляем братский народ Армении с Днем независимости Республики! Желаем мира, благополучия и процветания", - говорится в поздравлении. Декларация о независимости Армении была принята на первой сессии Верховного совета Армении 23 августа 1990 года. Этим документом была упразднена Армянская Советская Социалистическая Республика и провозглашена независимая Республика Армения. Постановлением Верховного совета Армении от 21 сентября 1991 года был проведен референдум о выходе из состава СССР и установлении независимой государственности; 94,99% граждан, обладающих избирательным правом в республике, ответили на этот вопрос утвердительно. Спустя два дня Верховный совет республики провозгласил Армению независимым, самостоятельным государством.
