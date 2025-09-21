Рейтинг@Mail.ru
Посольство России поздравило народ Армении с Днем независимости - РИА Новости, 21.09.2025
10:03 21.09.2025
Посольство России поздравило народ Армении с Днем независимости
Посольство России поздравило народ Армении с Днем независимости
в мире
армения
россия
ссср
ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Посольство России поздравило народ Армении с отмечаемым в республике 21 сентября Днем независимости. "Поздравляем братский народ Армении с Днем независимости Республики! Желаем мира, благополучия и процветания", - говорится в поздравлении. Декларация о независимости Армении была принята на первой сессии Верховного совета Армении 23 августа 1990 года. Этим документом была упразднена Армянская Советская Социалистическая Республика и провозглашена независимая Республика Армения. Постановлением Верховного совета Армении от 21 сентября 1991 года был проведен референдум о выходе из состава СССР и установлении независимой государственности; 94,99% граждан, обладающих избирательным правом в республике, ответили на этот вопрос утвердительно. Спустя два дня Верховный совет республики провозгласил Армению независимым, самостоятельным государством.
в мире, армения, россия, ссср
В мире, Армения, Россия, СССР
Люди с флагами Армении на площади Республики в Ереване
Люди с флагами Армении на площади Республики в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Посольство России поздравило народ Армении с отмечаемым в республике 21 сентября Днем независимости.
"Поздравляем братский народ Армении с Днем независимости Республики! Желаем мира, благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.
Декларация о независимости Армении была принята на первой сессии Верховного совета Армении 23 августа 1990 года. Этим документом была упразднена Армянская Советская Социалистическая Республика и провозглашена независимая Республика Армения. Постановлением Верховного совета Армении от 21 сентября 1991 года был проведен референдум о выходе из состава СССР и установлении независимой государственности; 94,99% граждан, обладающих избирательным правом в республике, ответили на этот вопрос утвердительно. Спустя два дня Верховный совет республики провозгласил Армению независимым, самостоятельным государством.
Пашиняна переизбрали на пост главы правящей партии Армении
Пашиняна переизбрали на пост главы правящей партии Армении
Вчера, 23:52
 
В миреАрменияРоссияСССР
 
 
