https://ria.ru/20250921/narod-2043304521.html

Посольство России поздравило народ Армении с Днем независимости

Посольство России поздравило народ Армении с Днем независимости - РИА Новости, 21.09.2025

Посольство России поздравило народ Армении с Днем независимости

Посольство России поздравило народ Армении с отмечаемым в республике 21 сентября Днем независимости. РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T10:03:00+03:00

2025-09-21T10:03:00+03:00

2025-09-21T10:03:00+03:00

в мире

армения

россия

ссср

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1872002101_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_60f96de376c1bc20dc3af498200dd4cc.jpg

ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Посольство России поздравило народ Армении с отмечаемым в республике 21 сентября Днем независимости. "Поздравляем братский народ Армении с Днем независимости Республики! Желаем мира, благополучия и процветания", - говорится в поздравлении. Декларация о независимости Армении была принята на первой сессии Верховного совета Армении 23 августа 1990 года. Этим документом была упразднена Армянская Советская Социалистическая Республика и провозглашена независимая Республика Армения. Постановлением Верховного совета Армении от 21 сентября 1991 года был проведен референдум о выходе из состава СССР и установлении независимой государственности; 94,99% граждан, обладающих избирательным правом в республике, ответили на этот вопрос утвердительно. Спустя два дня Верховный совет республики провозгласил Армению независимым, самостоятельным государством.

https://ria.ru/20250920/pashinyan-2043270218.html

армения

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, россия, ссср