Ученые нашли неожиданного "союзника" России в войне против Наполеона
21.09.2025
Ученые нашли неожиданного "союзника" России в войне против Наполеона
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Ученые обнаружили два вида опасных бактерий, которые способствовали гибели армии Наполеона Бонапарта во время военной кампании в России в 1812 году, сообщает испанская газета ABC."Ученые проанализировали ДНК из останков зубов 13 солдат, обнаруженных в огромной братской могиле на более чем 3200 тел в Вильнюсе еще в 2001 году. Недавние изыскания подтвердили, что каждое из тел было поражено боррелией возвратного тифа (borrelia recurrentis) и сальмонеллой паратифа типа C (salmonella enterica paratyphi C), которые передаются кровососущими паразитами, в частности, вшами", — сообщается в материале.По данным издания, историки до недавнего времени считали, что большая часть отступавшей наполеоновской армии была выкошена сыпным тифом и окопной лихорадкой, но никаких надежных доказательств, относящихся к возбудителям перечисленных заболеваний, не находили."После всех этапов проверки и аутентификации не было выявлено никаких надежных доказательств, относящихся ни к риккетсии Провачека, более известной как возбудитель сыпного тифа, ни к боррелии кинтана, вызывающей окопную лихорадку", — дополнили в ABC.Недавние исследования в области ДНК показали, что паратиф присутствовал в Европе на протяжении нескольких тысячелетий и к 1812 году был уже широко известным и задокументированным заболеванием. Он передается человеку через пищу или питьевую воду, загрязненную инфицированными фекалиями, а симптомы включают головную боль, сыпь, слабость, потерю аппетита, диарею, запор, колики и рвоту. Однако паратиф не упоминается ни в одном из официальных документов, детально описывающих поход Наполеона в Россию из-за специфической симптоматики, поэтому, как уверяют ученые, она могла остаться незамеченной на фоне других.Полную версию материала читайте на сайте inosmi.ru &gt;&gt;
Новости
Картина Жака Луи Давида "Бонапарт на перевале Сен-Бернар"
Картина Жака Луи Давида Бонапарт на перевале Сен-Бернар
© Public domain
Картина Жака Луи Давида "Бонапарт на перевале Сен-Бернар" . Архивное фото
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Ученые обнаружили два вида опасных бактерий, которые способствовали гибели армии Наполеона Бонапарта во время военной кампании в России в 1812 году, сообщает испанская газета ABC.
"Ученые проанализировали ДНК из останков зубов 13 солдат, обнаруженных в огромной братской могиле на более чем 3200 тел в Вильнюсе еще в 2001 году. Недавние изыскания подтвердили, что каждое из тел было поражено боррелией возвратного тифа (borrelia recurrentis) и сальмонеллой паратифа типа C (salmonella enterica paratyphi C), которые передаются кровососущими паразитами, в частности, вшами", — сообщается в материале.
По данным издания, историки до недавнего времени считали, что большая часть отступавшей наполеоновской армии была выкошена сыпным тифом и окопной лихорадкой, но никаких надежных доказательств, относящихся к возбудителям перечисленных заболеваний, не находили.
"После всех этапов проверки и аутентификации не было выявлено никаких надежных доказательств, относящихся ни к риккетсии Провачека, более известной как возбудитель сыпного тифа, ни к боррелии кинтана, вызывающей окопную лихорадку", — дополнили в ABC.
Недавние исследования в области ДНК показали, что паратиф присутствовал в Европе на протяжении нескольких тысячелетий и к 1812 году был уже широко известным и задокументированным заболеванием. Он передается человеку через пищу или питьевую воду, загрязненную инфицированными фекалиями, а симптомы включают головную боль, сыпь, слабость, потерю аппетита, диарею, запор, колики и рвоту. Однако паратиф не упоминается ни в одном из официальных документов, детально описывающих поход Наполеона в Россию из-за специфической симптоматики, поэтому, как уверяют ученые, она могла остаться незамеченной на фоне других.
Полную версию материала читайте на сайте inosmi.ru >>
 
