В Азербайджане пассажирский автобус упал в овраг
В Азербайджане пассажирский автобус упал в овраг - РИА Новости, 21.09.2025
В Азербайджане пассажирский автобус упал в овраг
Пассажирский автобус упал в овраг на территории Нахичеванской автономной республики, в результате ДТП пострадали 16 человек, сообщает МВД автономии.
БАКУ, 21 сен – РИА Новости. Пассажирский автобус упал в овраг на территории Нахичеванской автономной республики, в результате ДТП пострадали 16 человек, сообщает МВД автономии. "В Нахичевани произошла серьёзная дорожная авария. Инцидент произошёл на участке автомагистрали Нахчыван-Садарак, проходящей через село Хок Кенгерлинского района. Пассажирский автобус упал в овраг, пострадало 16 человек", - говорится в сообщении.
