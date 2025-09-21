Рейтинг@Mail.ru
В Азербайджане пассажирский автобус упал в овраг - РИА Новости, 21.09.2025
09:07 21.09.2025
В Азербайджане пассажирский автобус упал в овраг
В Азербайджане пассажирский автобус упал в овраг - РИА Новости, 21.09.2025
В Азербайджане пассажирский автобус упал в овраг
Пассажирский автобус упал в овраг на территории Нахичеванской автономной республики, в результате ДТП пострадали 16 человек, сообщает МВД автономии. РИА Новости, 21.09.2025
БАКУ, 21 сен – РИА Новости. Пассажирский автобус упал в овраг на территории Нахичеванской автономной республики, в результате ДТП пострадали 16 человек, сообщает МВД автономии. "В Нахичевани произошла серьёзная дорожная авария. Инцидент произошёл на участке автомагистрали Нахчыван-Садарак, проходящей через село Хок Кенгерлинского района. Пассажирский автобус упал в овраг, пострадало 16 человек", - говорится в сообщении.
нахичевань, в мире
Нахичевань, В мире
В Азербайджане пассажирский автобус упал в овраг

В Нахичевани автобус упал в овраг, пострадали 16 человек

Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 21 сен – РИА Новости. Пассажирский автобус упал в овраг на территории Нахичеванской автономной республики, в результате ДТП пострадали 16 человек, сообщает МВД автономии.
Нахичевани произошла серьёзная дорожная авария. Инцидент произошёл на участке автомагистрали Нахчыван-Садарак, проходящей через село Хок Кенгерлинского района. Пассажирский автобус упал в овраг, пострадало 16 человек", - говорится в сообщении.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
В Орловской области в ДТП с участием иномарки погибли три человека
Нахичевань
 
 
