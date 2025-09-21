https://ria.ru/20250921/naemniki-2043280516.html

Эксперт рассказал, кого ВСУ отправляют на передовую

Эксперт рассказал, кого ВСУ отправляют на передовую

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости, Олег Краев. ВСУ отправляют колумбийцев без боевого опыта и специальной подготовки на передовую, сообщил РИА Новости отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке. "(Наемники - ред.) приезжают (на Украину - ред.), и через два-три дня их отправляют в зону боевых действий. Они проводят очень мало времени в гарнизонах после прибытия и автоматически попадают в зону боестолкновений", - рассказал собеседник агентства. Инкапье отметил, что наемников в безопасных районах не держат, не поручают им сопряженные с меньшим риском задачи, такие как охрана воинских частей или тыловое обеспечение. "Их подготовка заключается в том, что их помещают в военную часть, выдают винтовку, и через несколько дней отправляют в зону боевых действий. Я полагаю, что (у ВСУ - ред.) нет времени никого обучать", - сказал эксперт. Также Инкапье подчеркнул, что в контексте конфликта на Украине прибытие туда неподготовленных колумбийцев де-факто представляет из себя самоубийственный шаг, который заканчивается их массовой гибелью, при этом и колумбийцев с опытом воинской службы ВСУ тоже бросают на передовую, даже не посвятив их в условия местности. Президент Колумбии Густаво Петро в июле назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне. Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.

