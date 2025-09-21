Эксперт рассказал, кого ВСУ отправляют на передовую
Экс-военный Инкапье: ВСУ отправляют колумбийцев без боевого опыта на передовую
© AP Photo / Roman ChopВоеннослужащий ВСУ
© AP Photo / Roman Chop
Военнослужащий ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости, Олег Краев. ВСУ отправляют колумбийцев без боевого опыта и специальной подготовки на передовую, сообщил РИА Новости отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке.
"(Наемники - ред.) приезжают (на Украину - ред.), и через два-три дня их отправляют в зону боевых действий. Они проводят очень мало времени в гарнизонах после прибытия и автоматически попадают в зону боестолкновений", - рассказал собеседник агентства.
Инкапье отметил, что наемников в безопасных районах не держат, не поручают им сопряженные с меньшим риском задачи, такие как охрана воинских частей или тыловое обеспечение.
"Их подготовка заключается в том, что их помещают в военную часть, выдают винтовку, и через несколько дней отправляют в зону боевых действий. Я полагаю, что (у ВСУ - ред.) нет времени никого обучать", - сказал эксперт.
Также Инкапье подчеркнул, что в контексте конфликта на Украине прибытие туда неподготовленных колумбийцев де-факто представляет из себя самоубийственный шаг, который заканчивается их массовой гибелью, при этом и колумбийцев с опытом воинской службы ВСУ тоже бросают на передовую, даже не посвятив их в условия местности.
Президент Колумбии Густаво Петро в июле назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18