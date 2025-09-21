https://ria.ru/20250921/moskva-2043352010.html
Собянин сообщил о начале строительства нового участка МСД
Собянин сообщил о начале строительства нового участка МСД - РИА Новости, 21.09.2025
Собянин сообщил о начале строительства нового участка МСД
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале строительства нового участка Московского скоростного диаметра (МСД) в столице. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T15:41:00+03:00
2025-09-21T15:41:00+03:00
2025-09-21T15:41:00+03:00
строительство
москва
москворечье-сабурово
бирюлево западное
сергей собянин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042665146_0:182:3074:1911_1920x0_80_0_0_30b41d76027d597508300698a765c39e.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале строительства нового участка Московского скоростного диаметра (МСД) в столице. "Начинаем строительство дополнительного участка МСД по улице Каспийской до улицы Севанской. Возведем и реконструируем в общей сложности 2,3 километра дорог. Параллельно ведем активные работы на соседнем участке - от Севанской до Московского скоростного диаметра. Здесь возводим несколько эстакад и тоннель под улицей Бакинской, который готов больше чем на треть", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Отмечается, что эти два участка создадут новый маршрут на юг от Каширского шоссе до Павелецкого направления МЖД, улучшая транспортную доступность для пяти районов: Царицыно, Орехово-Борисово Северное, Москворечье-Сабурово, Бирюлёво Западное и Восточное. Также это обеспечит удобный выезд на трассу М-4 "Дон". Основные работы планируется завершить в следующем году.
https://ria.ru/20250215/proezd-1999552169.html
москва
москворечье-сабурово
бирюлево западное
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042665146_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_665ecc81cad588c044093d7c9bbc48e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
строительство, москва, москворечье-сабурово, бирюлево западное, сергей собянин, общество
Строительство, Москва, Москворечье-Сабурово, Бирюлево Западное, Сергей Собянин, Общество
Собянин сообщил о начале строительства нового участка МСД
Собянин: началось строительство нового участка Московского скоростного диаметра