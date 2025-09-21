https://ria.ru/20250921/moskva-2043334014.html

В Госдуме призвали Ющенко не грезить о походе на Москву

В Госдуме призвали Ющенко не грезить о походе на Москву - РИА Новости, 21.09.2025

В Госдуме призвали Ющенко не грезить о походе на Москву

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик призвал экс-президента Украины Виктора Ющенко не грезить о походе на Москву,... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T14:14:00+03:00

2025-09-21T14:14:00+03:00

2025-09-21T14:14:00+03:00

украина

виктор ющенко

госдума рф

украинская повстанческая армия

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

виктор янукович

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c37136df941fd2146e54d63a019dab25.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик призвал экс-президента Украины Виктора Ющенко не грезить о походе на Москву, а лучше вспомнить историю, чем заканчивались подобные авантюры. Ранее Ющенко заявил, что Украина должна стать "бронежилетом Европы", а также не останавливалась на границах 1991 года и иди "на Москву". "Ющенко грезит победами там, где их нет, и, судя по его словам, далек от информации о положении дел на фронте. Он, наверное, видит себя полководцем, чуть ли не на белом коне собирается заехать в Москву, а мы все помним, чем закончились подобные мечты для нацистского всадника восемьдесят лет назад. Поэтому Ющенко следует вспомнить историю, чем заканчивались авантюры с походами на Москву", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, сейчас ВСУ терпят неудачи, а Ющенко в своих мечтах идет на Москву, как великий гетман украинского войска. "Но хочу заметить, что украинские гетманы либо присягали России, либо бежали с Украины, поджав хвост. Другой судьбы для них нет", - подчеркнул депутат. Виктор Ющенко - третий президент Украины, занимал пост с 2005 по 2010 год. Пришел к власти в результате так называемой "Оранжевой революции", когда в конце 2004 года его сторонники назвали сфальсифицированными результаты второго тура президентских выборов, где Ющенко проиграл Виктору Януковичу, набравшему 49,46% голосов, против 46,61% у Ющенко. Проводил политику реабилитации ОУН-УПА* (запрещена в РФ), при нем же был принят закон квалифицировавший голод 1932—1933 годов как якобы геноцид украинского народа. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".*Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20250921/ukraina-2043308286.html

https://ria.ru/20250921/vsu-2043246099.html

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, виктор ющенко, госдума рф, украинская повстанческая армия, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, виктор янукович, москва