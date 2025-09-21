В Госдуме призвали Ющенко не грезить о походе на Москву
Здание Государственной думы России . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик призвал экс-президента Украины Виктора Ющенко не грезить о походе на Москву, а лучше вспомнить историю, чем заканчивались подобные авантюры.
Ранее Ющенко заявил, что Украина должна стать "бронежилетом Европы", а также не останавливалась на границах 1991 года и иди "на Москву".
"Ющенко грезит победами там, где их нет, и, судя по его словам, далек от информации о положении дел на фронте. Он, наверное, видит себя полководцем, чуть ли не на белом коне собирается заехать в Москву, а мы все помним, чем закончились подобные мечты для нацистского всадника восемьдесят лет назад. Поэтому Ющенко следует вспомнить историю, чем заканчивались авантюры с походами на Москву", - сказал Белик РИА Новости.
Виктор Ющенко - третий президент Украины, занимал пост с 2005 по 2010 год. Пришел к власти в результате так называемой "Оранжевой революции", когда в конце 2004 года его сторонники назвали сфальсифицированными результаты второго тура президентских выборов, где Ющенко проиграл Виктору Януковичу, набравшему 49,46% голосов, против 46,61% у Ющенко. Проводил политику реабилитации ОУН-УПА* (запрещена в РФ), при нем же был принят закон квалифицировавший голод 1932—1933 годов как якобы геноцид украинского народа.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
*Запрещенная в России экстремистская организация