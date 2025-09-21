Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали, как вычислить мошенника на сайте знакомств
В МВД рассказали, как вычислить мошенника на сайте знакомств
В МВД рассказали, как вычислить мошенника на сайте знакомств - РИА Новости, 21.09.2025
В МВД рассказали, как вычислить мошенника на сайте знакомств
Если собеседник живет за рубежом, при этом активно ищет спутника в конкретном регионе России, вероятнее всего, это мошенник, следует из материалов МВД, с... РИА Новости, 21.09.2025
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Если собеседник живет за рубежом, при этом активно ищет спутника в конкретном регионе России, вероятнее всего, это мошенник, следует из материалов МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам, россияне на сайтах знакомств не должны ориентироваться только на фотографии в анкете и описание профиля. "Собеседник ищет знакомства в регионе потенциальной жертвы, при этом живет в другой стране", - говорится в материалах. Исходя из материалов, наиболее распространенная стратегия - когда мошенники предлагают встречи, но всегда возникают "непредвиденные обстоятельства". По этим же причинам аферисты просят деньги у жертвы, уточняется в материалах. "Злоумышленники утверждают, что задержаны на границе и нужны средства "для внесения залога", - заключается в материалах.
общество, россия
Общество, Россия
В МВД рассказали, как вычислить мошенника на сайте знакомств

МВД: мошенники на сайте знакомств могут искать жертв в конкретном регионе России

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Если собеседник живет за рубежом, при этом активно ищет спутника в конкретном регионе России, вероятнее всего, это мошенник, следует из материалов МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, россияне на сайтах знакомств не должны ориентироваться только на фотографии в анкете и описание профиля.
"Собеседник ищет знакомства в регионе потенциальной жертвы, при этом живет в другой стране", - говорится в материалах.
Исходя из материалов, наиболее распространенная стратегия - когда мошенники предлагают встречи, но всегда возникают "непредвиденные обстоятельства". По этим же причинам аферисты просят деньги у жертвы, уточняется в материалах.
"Злоумышленники утверждают, что задержаны на границе и нужны средства "для внесения залога", - заключается в материалах.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Мошенники начали красть деньги у участников СВО
19 сентября, 00:54
19 сентября, 00:54
 
