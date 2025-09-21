https://ria.ru/20250921/moshenniki-2043281206.html

В МВД рассказали, как вычислить мошенника на сайте знакомств

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Если собеседник живет за рубежом, при этом активно ищет спутника в конкретном регионе России, вероятнее всего, это мошенник, следует из материалов МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам, россияне на сайтах знакомств не должны ориентироваться только на фотографии в анкете и описание профиля. "Собеседник ищет знакомства в регионе потенциальной жертвы, при этом живет в другой стране", - говорится в материалах. Исходя из материалов, наиболее распространенная стратегия - когда мошенники предлагают встречи, но всегда возникают "непредвиденные обстоятельства". По этим же причинам аферисты просят деньги у жертвы, уточняется в материалах. "Злоумышленники утверждают, что задержаны на границе и нужны средства "для внесения залога", - заключается в материалах.

