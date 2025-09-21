https://ria.ru/20250921/moldaviya-2043392190.html

Российский посол прокомментировал молдавские учебники с оправданием фашизма

2025-09-21T20:54:00+03:00

ТИРАСПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Озеров в воскресенье во время траурно-памятного мероприятия по случаю открытия мемориала в Дубоссарах на месте казни 18 тысяч евреев назвал преступлением издание учебников с оправданием фашизма. "Мы все должны сказать "нет" оправданию нацизма. Только так мы сможем предотвратить повторение этих преступлений. Сегодня мы видим, как публикуются учебники, в которых оправдываются нацистские преступники и их пособники — те, кто расстреливал на этом месте людей лишь за то, что они были другой национальности. Чем это оборачивается? Мы уже видели: на мемориале воинам-афганцам появились свастики. Неужели мы простим такие преступления? Потому что издание подобных учебников — это преступление", – приводит слова Озерова телеканал "Первый Приднестровский".Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии 16 мая потребовала от властей республики изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.

