Минздрав подготовил законопроект о льготах для ветеранов - РИА Новости, 21.09.2025
16:03 21.09.2025
Минздрав подготовил законопроект о льготах для ветеранов
Минздрав подготовил законопроект о льготах для ветеранов
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ подготовило законопроект, который позволит обеспечить адресное обеспечение ветеранов боевых действий и членов их семей всеми льготами и мерами соцподдержки в сфере охраны здоровья, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что в действующем законодательстве в сфере обязательного медицинского страхования сейчас отсутствует механизм, позволяющий организовывать адресное сопровождение ветеранов боевых действий и членов их семей, там не предусмотрен учет по категориям "ветеран боевых действий", "член семьи ветерана боевых действий" для застрахованных лиц. "Министерством здравоохранения РФ подготовлен законопроект, предусматривающий предоставление Федеральному фонду обязательного медицинского страхования и территориальным фондам обязательного медицинского страхования соответствующих сведений из Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере. Данная мера позволит обеспечить адресное обеспечение ветеранов боевых действий и членов их семей всеми льготами и мерами социальной поддержки, установленными законодательством в сфере охраны здоровья", - рассказали в Минздраве. Там напомнили, что в соответствии с программой госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи установлены особенности оказания медпомощи ветеранам СВО. Например, медицинская помощь оказывается им во внеочередном порядке. Также выделяется отдельный медработник, координирующий предоставление ветерану СВО первичной медико-санитарной помощи во внеочередном порядке. Помимо этого, организуется доставка ветерана СВО до медицинской организации, а также выезд к нему медицинской бригады, оснащенной необходимыми медизделиями для проведения соответствующих обследований в случае невозможности его прибытия в медицинскую организацию. "Если ветеран СВО нуждается в постоянном динамическом наблюдении за ним со стороны медицинских работников соответствующего профиля и проживает в отдаленном населенном пункте, такое динамическое наблюдение организуется с использованием телемедицинских технологий", - уточнили в ведомстве. Также при наличии показаний ветераны СВО получают санаторно-курортное лечение в рамках программы в приоритетном порядке. Еще на всех этапах оказания медицинской помощи они получают консультирование медицинским психологом как при самостоятельном обращении, так и по направлению лечащего врача. "Ветераны СВО имеют право на зубное протезирование и получение лекарственных препаратов во внеочередном порядке за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации", - добавили в Минздраве.
Минздрав подготовил законопроект о льготах для ветеранов

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ подготовило законопроект, который позволит обеспечить адресное обеспечение ветеранов боевых действий и членов их семей всеми льготами и мерами соцподдержки в сфере охраны здоровья, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что в действующем законодательстве в сфере обязательного медицинского страхования сейчас отсутствует механизм, позволяющий организовывать адресное сопровождение ветеранов боевых действий и членов их семей, там не предусмотрен учет по категориям "ветеран боевых действий", "член семьи ветерана боевых действий" для застрахованных лиц.
"Министерством здравоохранения РФ подготовлен законопроект, предусматривающий предоставление Федеральному фонду обязательного медицинского страхования и территориальным фондам обязательного медицинского страхования соответствующих сведений из Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере. Данная мера позволит обеспечить адресное обеспечение ветеранов боевых действий и членов их семей всеми льготами и мерами социальной поддержки, установленными законодательством в сфере охраны здоровья", - рассказали в Минздраве.
Там напомнили, что в соответствии с программой госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи установлены особенности оказания медпомощи ветеранам СВО. Например, медицинская помощь оказывается им во внеочередном порядке. Также выделяется отдельный медработник, координирующий предоставление ветерану СВО первичной медико-санитарной помощи во внеочередном порядке.
Помимо этого, организуется доставка ветерана СВО до медицинской организации, а также выезд к нему медицинской бригады, оснащенной необходимыми медизделиями для проведения соответствующих обследований в случае невозможности его прибытия в медицинскую организацию.
"Если ветеран СВО нуждается в постоянном динамическом наблюдении за ним со стороны медицинских работников соответствующего профиля и проживает в отдаленном населенном пункте, такое динамическое наблюдение организуется с использованием телемедицинских технологий", - уточнили в ведомстве.
Также при наличии показаний ветераны СВО получают санаторно-курортное лечение в рамках программы в приоритетном порядке. Еще на всех этапах оказания медицинской помощи они получают консультирование медицинским психологом как при самостоятельном обращении, так и по направлению лечащего врача.
"Ветераны СВО имеют право на зубное протезирование и получение лекарственных препаратов во внеочередном порядке за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации", - добавили в Минздраве.
