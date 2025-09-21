https://ria.ru/20250921/minoborony-2043333374.html
В Белгородской области сбили три беспилотника
В Белгородской области сбили три беспилотника
В Белгородской области сбили три беспилотника
Российская ПВО уничтожила еще три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила еще три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.Ранее ведомство сообщало о двух сбитых беспилотниках в регионе."Двадцать первого сентября текущего года в период с 11.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
