МИД Палестины: признание страны повлияет на процесс создания государства - РИА Новости, 21.09.2025
17:04 21.09.2025
МИД Палестины: признание страны повлияет на процесс создания государства
в мире
палестина
франция
нью-йорк (город)
кир стармер
эммануэль макрон
оон
ИЕРУСАЛИМ, 21 сен - РИА Новости. Признание Палестины как государства рядом западных стран окажет существенное влияние на исполнение решения о создании двух государств, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Палестины, помощник главы МИД по делам ООН и ее организаций Омар Авадалла. В воскресенье премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии и Канады. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона сообщило, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. "Влияние таких признаний весьма существенно, поскольку это является эффективным и самым серьезным практическим шагом на пути к реализации решения о двух государствах. К сожалению, за более чем 30 лет решение о двух государствах превратилось в пустой лозунг", - сказал замминистра. Авадалла напомнил, что нынешние признания осуществляются в рамках реализации Нью-Йоркской декларации, принятой на международной конференции в конце июля. "Эта декларация представляет собой комплекс практических шагов, которые начинаются с признания и заканчиваются введением санкций против Израиля в случае несоблюдения им норм международного права. Эти шаги также предусматривают решение проблемы палестинского государства, прекращение израильской оккупации и предоставление палестинскому народу его прав, в частности, неотъемлемых прав на самоопределение, независимость и возвращение беженцев", - добавил он. Тридцатого июля в Нью-Йорке под совместным председательством Саудовской Аравии и Франции прошла международная конференция по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. В итоговом заявлении - Нью-йоркской декларации - участники договорились о необходимости шагов, связанных с конкретными сроками, в рамках реализации концепции двух государств. Стороны также подтвердили приверженность прекращению войны в секторе Газа и стремление к справедливому, мирному и устойчивому урегулированию палестино-израильского конфликта, обеспечивающему лучшее будущее для народов региона. Палестину до сегодняшнего дня признавали 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
в мире, палестина, франция, нью-йорк (город), кир стармер, эммануэль макрон, оон
В мире, Палестина, Франция, Нью-Йорк (город), Кир Стармер, Эммануэль Макрон, ООН
ИЕРУСАЛИМ, 21 сен - РИА Новости. Признание Палестины как государства рядом западных стран окажет существенное влияние на исполнение решения о создании двух государств, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Палестины, помощник главы МИД по делам ООН и ее организаций Омар Авадалла.
В воскресенье премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии и Канады. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона сообщило, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.
"Влияние таких признаний весьма существенно, поскольку это является эффективным и самым серьезным практическим шагом на пути к реализации решения о двух государствах. К сожалению, за более чем 30 лет решение о двух государствах превратилось в пустой лозунг", - сказал замминистра.
Авадалла напомнил, что нынешние признания осуществляются в рамках реализации Нью-Йоркской декларации, принятой на международной конференции в конце июля.
"Эта декларация представляет собой комплекс практических шагов, которые начинаются с признания и заканчиваются введением санкций против Израиля в случае несоблюдения им норм международного права. Эти шаги также предусматривают решение проблемы палестинского государства, прекращение израильской оккупации и предоставление палестинскому народу его прав, в частности, неотъемлемых прав на самоопределение, независимость и возвращение беженцев", - добавил он.
Тридцатого июля в Нью-Йорке под совместным председательством Саудовской Аравии и Франции прошла международная конференция по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. В итоговом заявлении - Нью-йоркской декларации - участники договорились о необходимости шагов, связанных с конкретными сроками, в рамках реализации концепции двух государств. Стороны также подтвердили приверженность прекращению войны в секторе Газа и стремление к справедливому, мирному и устойчивому урегулированию палестино-израильского конфликта, обеспечивающему лучшее будущее для народов региона.
Палестину до сегодняшнего дня признавали 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Стармер высказался о роли ХАМАС в управлении Палестиной
Стармер высказался о роли ХАМАС в управлении Палестиной
