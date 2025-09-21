https://ria.ru/20250921/mid-2043363969.html

МИД Палестины: признание страны повлияет на процесс создания государства

МИД Палестины: признание страны повлияет на процесс создания государства - РИА Новости, 21.09.2025

МИД Палестины: признание страны повлияет на процесс создания государства

Признание Палестины как государства рядом западных стран окажет существенное влияние на исполнение решения о создании двух государств, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T17:04:00+03:00

2025-09-21T17:04:00+03:00

2025-09-21T17:04:00+03:00

в мире

палестина

франция

нью-йорк (город)

кир стармер

эммануэль макрон

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18956/90/189569011_0:431:3916:2634_1920x0_80_0_0_0460343e72cc38fac28605507a24c54e.jpg

ИЕРУСАЛИМ, 21 сен - РИА Новости. Признание Палестины как государства рядом западных стран окажет существенное влияние на исполнение решения о создании двух государств, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Палестины, помощник главы МИД по делам ООН и ее организаций Омар Авадалла. В воскресенье премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии и Канады. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона сообщило, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. "Влияние таких признаний весьма существенно, поскольку это является эффективным и самым серьезным практическим шагом на пути к реализации решения о двух государствах. К сожалению, за более чем 30 лет решение о двух государствах превратилось в пустой лозунг", - сказал замминистра. Авадалла напомнил, что нынешние признания осуществляются в рамках реализации Нью-Йоркской декларации, принятой на международной конференции в конце июля. "Эта декларация представляет собой комплекс практических шагов, которые начинаются с признания и заканчиваются введением санкций против Израиля в случае несоблюдения им норм международного права. Эти шаги также предусматривают решение проблемы палестинского государства, прекращение израильской оккупации и предоставление палестинскому народу его прав, в частности, неотъемлемых прав на самоопределение, независимость и возвращение беженцев", - добавил он. Тридцатого июля в Нью-Йорке под совместным председательством Саудовской Аравии и Франции прошла международная конференция по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. В итоговом заявлении - Нью-йоркской декларации - участники договорились о необходимости шагов, связанных с конкретными сроками, в рамках реализации концепции двух государств. Стороны также подтвердили приверженность прекращению войны в секторе Газа и стремление к справедливому, мирному и устойчивому урегулированию палестино-израильского конфликта, обеспечивающему лучшее будущее для народов региона. Палестину до сегодняшнего дня признавали 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20250921/palestina-2043359721.html

палестина

франция

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, палестина, франция, нью-йорк (город), кир стармер, эммануэль макрон, оон