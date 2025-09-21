https://ria.ru/20250921/memorial-2043392586.html

В Дубоссарах открыли отреставрированный мемориал жертвам фашизма

В Дубоссарах открыли отреставрированный мемориал жертвам фашизма

ТИРАСПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Мемориал жертвам фашизма в приднестровских Дубоссарах открыли в воскресенье после реконструкции, сообщила пресс-служба главы Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадима Красносельского. Мемориал расположен на месте бывшей табачной фабрики, где в сентябре 1941 года совершались массовые расстрелы мирных жителей, в основном еврейской национальности. Немецкие карательные отряды и их пособники за две недели убили около 18,5 тысячи мирных жителей из Тирасполя, Рыбницы, Григориополя, Дубоссар и близлежащих сёл, а также Кишинёва и Одесской области. Мемориал жертвам фашизма был возведен в Дубоссарах в 1949 году. В 1950-х годах здесь появился комплекс, он включает в себя 11 братских могил, два памятника и монумент "Реквием". "В 2025 году мемориальный комплекс вновь реконструировали. При поддержке руководства страны и на средства государственной программы капитальных вложений проведена масштабная работа. Место трагических событий стало настоящим мемориальным комплексом", - говорится в сообщении.Почтить память жертв фашизма прибыли руководство республики во главе с Красносельским, представители еврейских общин, горожане, посол России в Молдавии Олег Озеров. "Находясь на этом месте, отчетливо понимаешь ход исторических событий, понимаешь глубину трагизма этой земли. Совершенно чётко понятно, кто солдат-освободитель. Это – солдат Красной Армии. Понятно, что жертвы – те, кто лежат в этой земле. На самом деле страшно, когда по прошествии 80 лет со дня окончания Второй мировой войны кто-то пытается реабилитировать палачей, нацистов и фашистов, предполагая, что они якобы ничего не знали, а в общем-то хорошие люди. Опасные вещи. Я глубоко убежден, что любой национализм вытекает в нацизм, а любой нацизм заканчивается расстрельными ямами, как здесь, в Дубоссарах", - сказал Красносельский во время траурно-памятного мероприятия. Собравшиеся почтили минутой молчания память расстрелянных в 1941 году и возложили цветы к памятникам и на братские могилы.

