Посол Мексики поделился впечатлениями от поездок на электричках в России

02:35 21.09.2025
МОСКВА, 21 cен — РИА Новости. Жизнь в Москве привлекательна культурными проектами, безопасностью и удобным городским и пригородным транспортом, заявил в беседе с РБК посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас.
"Я могу об этом говорить не только потому, что работаю в центре столицы. Мы ездили с друзьями на электричке до Бородино, Зеленограда и других небольших городов в Подмосковье, чтобы покататься на велосипедах", — сказал он.
Посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Посол Аргентины рассказал, как относится к Москве
15 сентября, 00:28
По словам Мехиаса, он знаком не только со столицей, но и с другими российскими городами.
"Повседневная жизнь здесь и гостеприимство людей впечатляет", — подчеркнул дипломат.
Мехиас отметил что путешествие для иностранных туристов может быть осложнено незнанием русского языка, хотя он сам его уже несколько лет изучает.
В понедельник посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра заявил, что Москва является самым капиталистическим, чистым и безопасным городом из всех, где он бывал.
В июне предприниматель и отец Илона Маска Эррол, приехавший в Москву, восхитился российской столицей, назвав Москву лучшей столицей мира.
Вид на Кремль и Москва-сити - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
"В Москве зову друзей на хинкали": аргентинец восхитился столицей России
24 августа, 21:55
 
