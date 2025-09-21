https://ria.ru/20250921/meksika-2043279305.html
Посол Мексики поделился впечатлениями от поездок на электричках в России
Посол Мексики поделился впечатлениями от поездок на электричках в России - РИА Новости, 21.09.2025
Посол Мексики поделился впечатлениями от поездок на электричках в России
Жизнь в Москве привлекательна культурными проектами, безопасностью и удобным городским и пригородным транспортом, заявил в беседе с РБК посол Мексики в России... РИА Новости, 21.09.2025
МОСКВА, 21 cен — РИА Новости. Жизнь в Москве привлекательна культурными проектами, безопасностью и удобным городским и пригородным транспортом, заявил в беседе с РБК посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас."Я могу об этом говорить не только потому, что работаю в центре столицы. Мы ездили с друзьями на электричке до Бородино, Зеленограда и других небольших городов в Подмосковье, чтобы покататься на велосипедах", — сказал он.По словам Мехиаса, он знаком не только со столицей, но и с другими российскими городами."Повседневная жизнь здесь и гостеприимство людей впечатляет", — подчеркнул дипломат.Мехиас отметил что путешествие для иностранных туристов может быть осложнено незнанием русского языка, хотя он сам его уже несколько лет изучает.В понедельник посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра заявил, что Москва является самым капиталистическим, чистым и безопасным городом из всех, где он бывал.В июне предприниматель и отец Илона Маска Эррол, приехавший в Москву, восхитился российской столицей, назвав Москву лучшей столицей мира.
