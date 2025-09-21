https://ria.ru/20250921/meksika-2043279305.html

Посол Мексики поделился впечатлениями от поездок на электричках в России

Посол Мексики поделился впечатлениями от поездок на электричках в России - РИА Новости, 21.09.2025

Посол Мексики поделился впечатлениями от поездок на электричках в России

Жизнь в Москве привлекательна культурными проектами, безопасностью и удобным городским и пригородным транспортом, заявил в беседе с РБК посол Мексики в России... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T02:35:00+03:00

2025-09-21T02:35:00+03:00

2025-09-21T02:35:00+03:00

в мире

москва

россия

мексика

эдуардо вильегас мехиас

рбк (медиагруппа)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012112641_0:89:3125:1848_1920x0_80_0_0_354354c9574ae7fe664fa1d6de4a61ab.jpg

МОСКВА, 21 cен — РИА Новости. Жизнь в Москве привлекательна культурными проектами, безопасностью и удобным городским и пригородным транспортом, заявил в беседе с РБК посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас."Я могу об этом говорить не только потому, что работаю в центре столицы. Мы ездили с друзьями на электричке до Бородино, Зеленограда и других небольших городов в Подмосковье, чтобы покататься на велосипедах", — сказал он.По словам Мехиаса, он знаком не только со столицей, но и с другими российскими городами."Повседневная жизнь здесь и гостеприимство людей впечатляет", — подчеркнул дипломат.Мехиас отметил что путешествие для иностранных туристов может быть осложнено незнанием русского языка, хотя он сам его уже несколько лет изучает.В понедельник посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра заявил, что Москва является самым капиталистическим, чистым и безопасным городом из всех, где он бывал.В июне предприниматель и отец Илона Маска Эррол, приехавший в Москву, восхитился российской столицей, назвав Москву лучшей столицей мира.

https://ria.ru/20250915/argentina-2041930810.html

https://rsport.ria.ru/20250824/moskva-2037335284.html

москва

россия

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, россия, мексика, эдуардо вильегас мехиас, рбк (медиагруппа)