https://ria.ru/20250921/mask-2043405733.html

Маск высказался об убийстве Кирка

Маск высказался об убийстве Кирка - РИА Новости, 21.09.2025

Маск высказался об убийстве Кирка

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что консервативный политик и активист Чарли Кирк был убит "тьмой" за то, что показывал людям свет. РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T22:43:00+03:00

2025-09-21T22:43:00+03:00

2025-09-21T22:43:00+03:00

в мире

сша

украина

республика крым

чарли кирк

илон маск

дональд трамп

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041110690_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ebe42f5542ce0ec0c882eacc6d075d3f.jpg

ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что консервативный политик и активист Чарли Кирк был убит "тьмой" за то, что показывал людям свет. "Чарли был убит Тьмой за то, что показал людям Свет", - написал Маск в социальной сети Х.Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.

https://ria.ru/20250911/ssha-2041193036.html

сша

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, республика крым, чарли кирк, илон маск, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру), убийство американского политика чарли кирка