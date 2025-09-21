Рейтинг@Mail.ru
Маск высказался об убийстве Кирка
22:43 21.09.2025
Маск высказался об убийстве Кирка
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что консервативный политик и активист Чарли Кирк был убит "тьмой" за то, что показывал людям свет. РИА Новости, 21.09.2025
в мире
сша
украина
республика крым
чарли кирк
илон маск
дональд трамп
центральное разведывательное управление (цру)
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что консервативный политик и активист Чарли Кирк был убит "тьмой" за то, что показывал людям свет. &quot;Чарли был убит Тьмой за то, что показал людям Свет&quot;, - написал Маск в социальной сети Х.Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Маск высказался об убийстве Кирка

Маск заявил, что политик Чарли Кирк был убит тьмой за то, что показал людям свет

ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что консервативный политик и активист Чарли Кирк был убит "тьмой" за то, что показывал людям свет.
"Чарли был убит Тьмой за то, что показал людям Свет", - написал Маск в социальной сети Х.

Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
