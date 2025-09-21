https://ria.ru/20250921/mask-2043405733.html
Маск высказался об убийстве Кирка
Маск высказался об убийстве Кирка - РИА Новости, 21.09.2025
Маск высказался об убийстве Кирка
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что консервативный политик и активист Чарли Кирк был убит "тьмой" за то, что показывал людям свет. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T22:43:00+03:00
2025-09-21T22:43:00+03:00
2025-09-21T22:43:00+03:00
в мире
сша
украина
республика крым
чарли кирк
илон маск
дональд трамп
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041110690_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ebe42f5542ce0ec0c882eacc6d075d3f.jpg
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что консервативный политик и активист Чарли Кирк был убит "тьмой" за то, что показывал людям свет. "Чарли был убит Тьмой за то, что показал людям Свет", - написал Маск в социальной сети Х.Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
https://ria.ru/20250911/ssha-2041193036.html
сша
украина
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041110690_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_7e4587f41b624f2e4a5a33f212de5c21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, республика крым, чарли кирк, илон маск, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру), убийство американского политика чарли кирка
В мире, США, Украина, Республика Крым, Чарли Кирк, Илон Маск, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Убийство американского политика Чарли Кирка
Маск высказался об убийстве Кирка
Маск заявил, что политик Чарли Кирк был убит тьмой за то, что показал людям свет