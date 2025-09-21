Рейтинг@Mail.ru
Беженец рассказал о мародерстве ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:49 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/maroderstvo-2043286883.html
Беженец рассказал о мародерстве ВСУ в Часовом Яре
Беженец рассказал о мародерстве ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 21.09.2025
Беженец рассказал о мародерстве ВСУ в Часовом Яре
ВСУ в открытую занимали дома мирных жителей Часов Яра и выносили из домов микроволновки и стиральные машины, рассказал РИА Новости беженец из города Виталий... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T06:49:00+03:00
2025-09-21T06:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
часов яр
артемовск (донецкая область)
донбасс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032572557_0:0:1883:1059_1920x0_80_0_0_03666634b4648786b5ad54d48603cefe.jpg
ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. ВСУ в открытую занимали дома мирных жителей Часов Яра и выносили из домов микроволновки и стиральные машины, рассказал РИА Новости беженец из города Виталий Туринов. "Пришёл в квартиру — дверь выломана вместе с лоджией. Захожу, сидит в очках, за компьютером. Он говорит: "Я чергую" (дежурю – ред.). А второй лежал в комнате. Я на кухню смотрю — стиралки нет, холодильника нет, микроволновки нет", — рассказал мужчина. По словам собеседника агентства, военные пытались оправдывать своё присутствие, но на деле занимались мародёрством. "Второй вышел и говорит: "ты хочешь, чтобы тебе форму одели?" Я отвечаю: "вы что, охренели? Охраняйте нас, а не мародёрствуйте", — добавил он. Беженец подчеркнул, что подобные случаи происходили повсеместно, и мирные жители жили в условиях постоянного страха и беззащитности. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр находится почти вплотную к Артёмовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволяет российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250625/vsu-2025246078.html
https://ria.ru/20250921/shturm-2043286573.html
часов яр
артемовск (донецкая область)
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032572557_236:0:1648:1059_1920x0_80_0_0_6cad5e74d5663a9cb2e05952a28b3a9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, часов яр, артемовск (донецкая область), донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Часов Яр, Артемовск (Донецкая область), Донбасс, Вооруженные силы Украины
Беженец рассказал о мародерстве ВСУ в Часовом Яре

ВСУ в открытую занимали дома мирных жителей в Часовом Яре и крали вещи

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкГород Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ
Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. ВСУ в открытую занимали дома мирных жителей Часов Яра и выносили из домов микроволновки и стиральные машины, рассказал РИА Новости беженец из города Виталий Туринов.
"Пришёл в квартиру — дверь выломана вместе с лоджией. Захожу, сидит в очках, за компьютером. Он говорит: "Я чергую" (дежурю – ред.). А второй лежал в комнате. Я на кухню смотрю — стиралки нет, холодильника нет, микроволновки нет", — рассказал мужчина.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
ВСУ применили токсичные вещества в Дзержинске, рассказал беженец
25 июня, 07:26
По словам собеседника агентства, военные пытались оправдывать своё присутствие, но на деле занимались мародёрством.
"Второй вышел и говорит: "ты хочешь, чтобы тебе форму одели?" Я отвечаю: "вы что, охренели? Охраняйте нас, а не мародёрствуйте", — добавил он.
Беженец подчеркнул, что подобные случаи происходили повсеместно, и мирные жители жили в условиях постоянного страха и беззащитности.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр находится почти вплотную к Артёмовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволяет российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
ВСУ начали бросать на штурм в Сумской области специалистов по РЭБ
06:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧасов ЯрАртемовск (Донецкая область)ДонбассВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала