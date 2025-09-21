https://ria.ru/20250921/maroderstvo-2043286883.html
Беженец рассказал о мародерстве ВСУ в Часовом Яре
Беженец рассказал о мародерстве ВСУ в Часовом Яре
ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. ВСУ в открытую занимали дома мирных жителей Часов Яра и выносили из домов микроволновки и стиральные машины, рассказал РИА Новости беженец из города Виталий Туринов. "Пришёл в квартиру — дверь выломана вместе с лоджией. Захожу, сидит в очках, за компьютером. Он говорит: "Я чергую" (дежурю – ред.). А второй лежал в комнате. Я на кухню смотрю — стиралки нет, холодильника нет, микроволновки нет", — рассказал мужчина. По словам собеседника агентства, военные пытались оправдывать своё присутствие, но на деле занимались мародёрством. "Второй вышел и говорит: "ты хочешь, чтобы тебе форму одели?" Я отвечаю: "вы что, охренели? Охраняйте нас, а не мародёрствуйте", — добавил он. Беженец подчеркнул, что подобные случаи происходили повсеместно, и мирные жители жили в условиях постоянного страха и беззащитности. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр находится почти вплотную к Артёмовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволяет российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
