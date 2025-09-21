Рейтинг@Mail.ru
В Рязанской области формируют культуру ответственного отношения к природе
Рязанская область
Рязанская область
 
16:27 21.09.2025
В Рязанской области формируют культуру ответственного отношения к природе
В Рязанской области формируют культуру ответственного отношения к природе - РИА Новости, 21.09.2025
В Рязанской области формируют культуру ответственного отношения к природе
Более 100 мероприятий провели в Рязанской области с начала 2025 года в рамках Всероссийской акции "Вода России", в регионе формируется культура ответственного... РИА Новости, 21.09.2025
РЯЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости. Более 100 мероприятий провели в Рязанской области с начала 2025 года в рамках Всероссийской акции "Вода России", в регионе формируется культура ответственного отношения к природе, заявил губернатор Павел Малков. Как сообщила пресс-служба правительства Рязанской области, в рязанском Лесопарке прошел семейный экофестиваль Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов "Вода России" нацпроекта "Экологическое благополучие". "Больше 100 мероприятий в рамках акции в этом году уже прошло. И самое главное, что это не точечные события, это становится нормой жизни для рязанцев разных поколений. Вместе мы формируем культуру ответственного отношения к нашей природе", – приводит слова губернатора его пресс-служба. Глава региона отметил, что "Вода России" – один из крупнейших экологических проектов в стране, и жители области принимают в нем самое активное участие. В ходе уборки в Рязани в воскресенье очищено около пяти километров береговой зоны рек Ока и Трубеж. Самых активных участников акции наградили призами и дипломами. Эстафету "Воды России" рязанцы передали Республике Ингушетия, где акция пройдет в следующую субботу, отмечается в сообщении. Акция "Вода России" реализуется министерством природных ресурсов и экологии РФ с целью привлечения внимания общественности к охране и улучшению состояния водных объектов. Ежегодно она объединяет более 1,5 миллиона волонтеров из всех регионов России. За последний год только в Рязанской области прошло 112 субботников: усилиями более 1600 человек очищено 67 километров береговой линии и собрано 174 кубометра мусора.
рязанская область
россия
РЯЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости. Более 100 мероприятий провели в Рязанской области с начала 2025 года в рамках Всероссийской акции "Вода России", в регионе формируется культура ответственного отношения к природе, заявил губернатор Павел Малков.
Как сообщила пресс-служба правительства Рязанской области, в рязанском Лесопарке прошел семейный экофестиваль Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов "Вода России" нацпроекта "Экологическое благополучие".
"Больше 100 мероприятий в рамках акции в этом году уже прошло. И самое главное, что это не точечные события, это становится нормой жизни для рязанцев разных поколений. Вместе мы формируем культуру ответственного отношения к нашей природе", – приводит слова губернатора его пресс-служба.
Глава региона отметил, что "Вода России" – один из крупнейших экологических проектов в стране, и жители области принимают в нем самое активное участие.
В ходе уборки в Рязани в воскресенье очищено около пяти километров береговой зоны рек Ока и Трубеж. Самых активных участников акции наградили призами и дипломами. Эстафету "Воды России" рязанцы передали Республике Ингушетия, где акция пройдет в следующую субботу, отмечается в сообщении.
Акция "Вода России" реализуется министерством природных ресурсов и экологии РФ с целью привлечения внимания общественности к охране и улучшению состояния водных объектов. Ежегодно она объединяет более 1,5 миллиона волонтеров из всех регионов России. За последний год только в Рязанской области прошло 112 субботников: усилиями более 1600 человек очищено 67 километров береговой линии и собрано 174 кубометра мусора.
