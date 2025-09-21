https://ria.ru/20250921/london-2043318142.html

В аэропорту Лондона сохраняются технические проблемы после кибератаки

2025-09-21T11:52:00+03:00

2025-09-21T13:07:00+03:00

брюссель

европа

в мире

лондон

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Лондонский аэропорт "Хитроу" сообщил, что работы по устранению технических проблем с регистрацией пассажиров, возникших у компании, которая поставляет системы по регистрации и посадке на рейс, всё ещё ведутся. В субботу "Хитроу" сообщил о возможных задержках рейсов из-за технических проблем с регистрацией пассажиров, возникших у компании Collins Aerospace, которая поставляет системы по регистрации и посадке на рейс. "Работы по устранению и восстановлению после произошедшего сбоя в работе системы компании Collins Aerospace, повлиявшего на регистрацию, продолжаются... Благодаря сотрудничеству с авиакомпаниями подавляющее большинство рейсов продолжило выполняться", - говорится в сообщении на сайте аэропорта. Аэропорт также оставил в силе рекомендацию для пассажиров приезжать не ранее, чем за три часа до вылета сверхдальнего рейса и за два часа до вылета внутреннего рейса. В субботу аэропорт "Завентем" в Брюсселе сообщил, что его поставщик услуг систем по регистрации и посадке пассажиров подвергся кибератаке, регистрация в аэропорту осуществляется только вручную, возможны задержки и отмены рейсов. Международный аэропорт Берлин-Бранденбург также сообщил о технических проблемах при регистрации пассажиров. Компания Collins Aerospace, которая поставляет системы по регистрации и посадке на рейс, подтвердила, что причиной технических проблем с регистрацией пассажиров в аэропортах Европы стала кибератака.

брюссель

европа

лондон

2025

