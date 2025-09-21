Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Лондона сохраняются технические проблемы после кибератаки
11:52 21.09.2025 (обновлено: 13:07 21.09.2025)
В аэропорту Лондона сохраняются технические проблемы после кибератаки
В аэропорту Лондона сохраняются технические проблемы после кибератаки - РИА Новости, 21.09.2025
В аэропорту Лондона сохраняются технические проблемы после кибератаки
Лондонский аэропорт "Хитроу" сообщил, что работы по устранению технических проблем с регистрацией пассажиров, возникших у компании, которая поставляет системы... РИА Новости, 21.09.2025
брюссель
европа
в мире
лондон
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Лондонский аэропорт "Хитроу" сообщил, что работы по устранению технических проблем с регистрацией пассажиров, возникших у компании, которая поставляет системы по регистрации и посадке на рейс, всё ещё ведутся. В субботу "Хитроу" сообщил о возможных задержках рейсов из-за технических проблем с регистрацией пассажиров, возникших у компании Collins Aerospace, которая поставляет системы по регистрации и посадке на рейс. "Работы по устранению и восстановлению после произошедшего сбоя в работе системы компании Collins Aerospace, повлиявшего на регистрацию, продолжаются... Благодаря сотрудничеству с авиакомпаниями подавляющее большинство рейсов продолжило выполняться", - говорится в сообщении на сайте аэропорта. Аэропорт также оставил в силе рекомендацию для пассажиров приезжать не ранее, чем за три часа до вылета сверхдальнего рейса и за два часа до вылета внутреннего рейса. В субботу аэропорт "Завентем" в Брюсселе сообщил, что его поставщик услуг систем по регистрации и посадке пассажиров подвергся кибератаке, регистрация в аэропорту осуществляется только вручную, возможны задержки и отмены рейсов. Международный аэропорт Берлин-Бранденбург также сообщил о технических проблемах при регистрации пассажиров. Компания Collins Aerospace, которая поставляет системы по регистрации и посадке на рейс, подтвердила, что причиной технических проблем с регистрацией пассажиров в аэропортах Европы стала кибератака.
брюссель
европа
лондон
брюссель, европа, в мире, лондон
Брюссель, Европа, В мире, Лондон
В аэропорту Лондона сохраняются технические проблемы после кибератаки

"Хитроу" сообщил о продолжении работ по устранению последствий кибератаки

© Getty Images / Maja Smiejkowska - PA ImagesЛюди в терминале лондонского аэропорта Хитроу после кибератаки, вызвавшей задержку рейсов. 20 сентября 2025
Люди в терминале лондонского аэропорта Хитроу после кибератаки, вызвавшей задержку рейсов. 20 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© Getty Images / Maja Smiejkowska - PA Images
Люди в терминале лондонского аэропорта Хитроу после кибератаки, вызвавшей задержку рейсов. 20 сентября 2025
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Лондонский аэропорт "Хитроу" сообщил, что работы по устранению технических проблем с регистрацией пассажиров, возникших у компании, которая поставляет системы по регистрации и посадке на рейс, всё ещё ведутся.
В субботу "Хитроу" сообщил о возможных задержках рейсов из-за технических проблем с регистрацией пассажиров, возникших у компании Collins Aerospace, которая поставляет системы по регистрации и посадке на рейс.
Люди в очереди на регистрацию после кибератаки, вызвавшей задержку рейсов в международном аэропорту Завентем в Брюсселе. 20 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Аэропорт Брюсселя из-за кибератаки отменил или перенаправил 44 рейса
10:10
"Работы по устранению и восстановлению после произошедшего сбоя в работе системы компании Collins Aerospace, повлиявшего на регистрацию, продолжаются... Благодаря сотрудничеству с авиакомпаниями подавляющее большинство рейсов продолжило выполняться", - говорится в сообщении на сайте аэропорта.
Аэропорт также оставил в силе рекомендацию для пассажиров приезжать не ранее, чем за три часа до вылета сверхдальнего рейса и за два часа до вылета внутреннего рейса.
В субботу аэропорт "Завентем" в Брюсселе сообщил, что его поставщик услуг систем по регистрации и посадке пассажиров подвергся кибератаке, регистрация в аэропорту осуществляется только вручную, возможны задержки и отмены рейсов. Международный аэропорт Берлин-Бранденбург также сообщил о технических проблемах при регистрации пассажиров. Компания Collins Aerospace, которая поставляет системы по регистрации и посадке на рейс, подтвердила, что причиной технических проблем с регистрацией пассажиров в аэропортах Европы стала кибератака.
Обстановка в аэропорту Завентем в Брюсселе после кибератаки, вызвавшей задержку рейсов. 20 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Несколько европейских аэропортов оказались затронуты кибератакой
Вчера, 11:07
 
Брюссель Европа В мире Лондон
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
