В ЛНР два человека погибли при ударе дрона по заправке
12:51 21.09.2025 (обновлено: 13:02 21.09.2025)
В ЛНР два человека погибли при ударе дрона по заправке
Два человека погибли при ударе дрона по АЗС в городе Первомайск Луганской Народной Республики, сообщает региональное МЧС. РИА Новости, 21.09.2025
ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Два человека погибли при ударе дрона по АЗС в городе Первомайск Луганской Народной Республики, сообщает региональное МЧС. "В Первомайске в результате атаки беспилотного летательного аппарата загорелся наземный резервуар с пропаном. На место происшествия оперативно прибыли силы и средства МЧС России в составе 10 человек и 2 единиц техники. Пожаром уничтожено два легковых автомобиля, повреждено административное здание. На месте происшествия погибли два человека", - говорится в Telegram-канале ведомства. Огонь удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать, не допустив распространения пожара.
В ЛНР два человека погибли при ударе дрона по заправке

В Первомайске два человека погибли при ударе украинского дрона по заправке

© Фото : ГУ МЧС России по ЛНР/TelegramПоследствия атаки ВСУ по АЗС в Первомайске в ЛНР. 21 сентября 2025
Последствия атаки ВСУ по АЗС в Первомайске в ЛНР. 21 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© Фото : ГУ МЧС России по ЛНР/Telegram
Последствия атаки ВСУ по АЗС в Первомайске в ЛНР. 21 сентября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Два человека погибли при ударе дрона по АЗС в городе Первомайск Луганской Народной Республики, сообщает региональное МЧС.
Первомайске в результате атаки беспилотного летательного аппарата загорелся наземный резервуар с пропаном. На место происшествия оперативно прибыли силы и средства МЧС России в составе 10 человек и 2 единиц техники. Пожаром уничтожено два легковых автомобиля, повреждено административное здание. На месте происшествия погибли два человека", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Огонь удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать, не допустив распространения пожара.
