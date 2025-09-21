https://ria.ru/20250921/lnr-2043324691.html

В ЛНР два человека погибли при ударе дрона по заправке

Два человека погибли при ударе дрона по АЗС в городе Первомайск Луганской Народной Республики, сообщает региональное МЧС. РИА Новости, 21.09.2025

ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Два человека погибли при ударе дрона по АЗС в городе Первомайск Луганской Народной Республики, сообщает региональное МЧС. "В Первомайске в результате атаки беспилотного летательного аппарата загорелся наземный резервуар с пропаном. На место происшествия оперативно прибыли силы и средства МЧС России в составе 10 человек и 2 единиц техники. Пожаром уничтожено два легковых автомобиля, повреждено административное здание. На месте происшествия погибли два человека", - говорится в Telegram-канале ведомства. Огонь удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать, не допустив распространения пожара.

