Лавров сообщил о провалившихся попытках сорвать "Интервидение"

Попытки сорвать проведение "Интервидения" путем давления на участников провалились, заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала.

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Попытки сорвать проведение "Интервидения" путем давления на участников провалились, заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала."Не хочу раскрывать секрет опять же, но были достаточно серьезные попытки сорвать этот конкурс путем серьезнейшего давления на некоторых участников. Эти попытки провалились", — сказал он.При этом Москва приветствует интерес западных стран и журналистов к "Интервидению"."Красивое мероприятие, слетаются все, кто хочет быть в тренде, кто не хочет отстать от достижений, в данном случае — искусства многонационального, трансконтинентального", — добавил Лавров.Финал первого международного музыкального конкурса "Интервидение" состоялся в субботу на концертной площадке "Live Арена" в Москве. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук. Второе место заняло трио Nomad из Киргизии, третье — певица из Катара Дана Аль-Мир. Представитель России Shaman выступил под девятым номером, исполнив песню "Прямо по сердцу". При этом он попросил жюри не оценивать его выступление, отметив, что по законам гостеприимства не претендует на победу.Изначально в "Интервидении" должны были принять участие артисты из 23 стран, но в последний момент представительница США Vassy не смогла выступить из-за политического давления со стороны правительства Австралии. Тем не менее Штаты остались полноправным участником конкурса: в составе жюри был американский певец Джо Линн Тернер.В следующем году "Интервидение" пройдет в Саудовской Аравии.РИА Новости выступает информационным партнером конкурса.

