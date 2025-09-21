https://ria.ru/20250921/lavrov-2043322933.html
Лавров сообщил о провалившихся попытках сорвать "Интервидение"
Лавров сообщил о провалившихся попытках сорвать "Интервидение" - РИА Новости, 21.09.2025
Лавров сообщил о провалившихся попытках сорвать "Интервидение"
Попытки сорвать проведение "Интервидения" путем давления на участников провалились, заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T12:27:00+03:00
2025-09-21T12:27:00+03:00
2025-09-21T13:10:00+03:00
культура
интервидение – 2025
сергей лавров
москва
вьетнам
киргизия
shaman (ярослав дронов)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043299040_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_07a37897847f3bb60948e475b87752aa.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Попытки сорвать проведение "Интервидения" путем давления на участников провалились, заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала."Не хочу раскрывать секрет опять же, но были достаточно серьезные попытки сорвать этот конкурс путем серьезнейшего давления на некоторых участников. Эти попытки провалились", — сказал он.При этом Москва приветствует интерес западных стран и журналистов к "Интервидению"."Красивое мероприятие, слетаются все, кто хочет быть в тренде, кто не хочет отстать от достижений, в данном случае — искусства многонационального, трансконтинентального", — добавил Лавров.Финал первого международного музыкального конкурса "Интервидение" состоялся в субботу на концертной площадке "Live Арена" в Москве. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук. Второе место заняло трио Nomad из Киргизии, третье — певица из Катара Дана Аль-Мир. Представитель России Shaman выступил под девятым номером, исполнив песню "Прямо по сердцу". При этом он попросил жюри не оценивать его выступление, отметив, что по законам гостеприимства не претендует на победу.Изначально в "Интервидении" должны были принять участие артисты из 23 стран, но в последний момент представительница США Vassy не смогла выступить из-за политического давления со стороны правительства Австралии. Тем не менее Штаты остались полноправным участником конкурса: в составе жюри был американский певец Джо Линн Тернер.В следующем году "Интервидение" пройдет в Саудовской Аравии.РИА Новости выступает информационным партнером конкурса.
https://ria.ru/20250921/intervidenie-2043309416.html
москва
вьетнам
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Вьетнамский исполнитель Дык Фук демонстрирует публике приз за победу в конкурсе "Интервидение"
=d89dd Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-09-21T12:27
true
PT0M26S
Певец Дык Фук из Вьетнама выступает в финале "Интервидения"
Певец Дык Фук из Вьетнама выступает в финале "Интервидения"
2025-09-21T12:27
true
PT0M17S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043299040_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_6cc8443a5b7e6d90f86d6d6c174208ce.jpg
Сообщение ведущего о певице Vassy из США
Певица Vassy из США не сможет принять участие в финале конкурса "Интервидение", сообщил ведущий
2025-09-21T12:27
true
PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервидение – 2025, сергей лавров, москва, вьетнам, киргизия, shaman (ярослав дронов) , министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Культура, Интервидение – 2025, Сергей Лавров, Москва, Вьетнам, Киргизия, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров сообщил о провалившихся попытках сорвать "Интервидение"
Лавров: попытки сорвать "Интервидение" путем давления на участников провалились
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.
Попытки сорвать проведение "Интервидения" путем давления на участников провалились, заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала
.
"Не хочу раскрывать секрет опять же, но были достаточно серьезные попытки сорвать этот конкурс путем серьезнейшего давления на некоторых участников. Эти попытки провалились", — сказал он.
При этом Москва приветствует интерес западных стран и журналистов к "Интервидению".
"Красивое мероприятие, слетаются все, кто хочет быть в тренде, кто не хочет отстать от достижений, в данном случае — искусства многонационального, трансконтинентального", — добавил Лавров.
Финал первого международного музыкального конкурса "Интервидение" состоялся в субботу на концертной площадке "Live Арена" в Москве. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук. Второе место заняло трио Nomad из Киргизии, третье — певица из Катара Дана Аль-Мир.
Представитель России Shaman выступил под девятым номером, исполнив песню "Прямо по сердцу". При этом он попросил жюри не оценивать его выступление, отметив, что по законам гостеприимства не претендует на победу.
Изначально в "Интервидении" должны были принять участие артисты из 23 стран, но в последний момент представительница США Vassy не смогла выступить из-за политического давления со стороны правительства Австралии. Тем не менее Штаты остались полноправным участником конкурса: в составе жюри был американский певец Джо Линн Тернер.
В следующем году "Интервидение" пройдет в Саудовской Аравии
.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса.