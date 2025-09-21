Рейтинг@Mail.ru
Лавров сообщил о провалившихся попытках сорвать "Интервидение"
Культура
 
12:27 21.09.2025 (обновлено: 13:10 21.09.2025)
Лавров сообщил о провалившихся попытках сорвать "Интервидение"
Лавров сообщил о провалившихся попытках сорвать "Интервидение"
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Попытки сорвать проведение "Интервидения" путем давления на участников провалились, заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала."Не хочу раскрывать секрет опять же, но были достаточно серьезные попытки сорвать этот конкурс путем серьезнейшего давления на некоторых участников. Эти попытки провалились", — сказал он.При этом Москва приветствует интерес западных стран и журналистов к "Интервидению"."Красивое мероприятие, слетаются все, кто хочет быть в тренде, кто не хочет отстать от достижений, в данном случае — искусства многонационального, трансконтинентального", — добавил Лавров.Финал первого международного музыкального конкурса "Интервидение" состоялся в субботу на концертной площадке "Live Арена" в Москве. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук. Второе место заняло трио Nomad из Киргизии, третье — певица из Катара Дана Аль-Мир. Представитель России Shaman выступил под девятым номером, исполнив песню "Прямо по сердцу". При этом он попросил жюри не оценивать его выступление, отметив, что по законам гостеприимства не претендует на победу.Изначально в "Интервидении" должны были принять участие артисты из 23 стран, но в последний момент представительница США Vassy не смогла выступить из-за политического давления со стороны правительства Австралии. Тем не менее Штаты остались полноправным участником конкурса: в составе жюри был американский певец Джо Линн Тернер.В следующем году "Интервидение" пройдет в Саудовской Аравии.РИА Новости выступает информационным партнером конкурса.
Вьетнамский исполнитель Дык Фук демонстрирует публике приз за победу в конкурсе "Интервидение"
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Попытки сорвать проведение "Интервидения" путем давления на участников провалились, заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала.
"Не хочу раскрывать секрет опять же, но были достаточно серьезные попытки сорвать этот конкурс путем серьезнейшего давления на некоторых участников. Эти попытки провалились", — сказал он.
При этом Москва приветствует интерес западных стран и журналистов к "Интервидению".
"Красивое мероприятие, слетаются все, кто хочет быть в тренде, кто не хочет отстать от достижений, в данном случае — искусства многонационального, трансконтинентального", — добавил Лавров.
Финал первого международного музыкального конкурса "Интервидение" состоялся в субботу на концертной площадке "Live Арена" в Москве. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук. Второе место заняло трио Nomad из Киргизии, третье — певица из Катара Дана Аль-Мир.
Представитель России Shaman выступил под девятым номером, исполнив песню "Прямо по сердцу". При этом он попросил жюри не оценивать его выступление, отметив, что по законам гостеприимства не претендует на победу.
Изначально в "Интервидении" должны были принять участие артисты из 23 стран, но в последний момент представительница США Vassy не смогла выступить из-за политического давления со стороны правительства Австралии. Тем не менее Штаты остались полноправным участником конкурса: в составе жюри был американский певец Джо Линн Тернер.
В следующем году "Интервидение" пройдет в Саудовской Аравии.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса.
