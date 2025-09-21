https://ria.ru/20250921/kurenie-2043275533.html

В ГД предложили увеличить штраф за курение в подъездах

В ГД предложили увеличить штраф за курение в подъездах - РИА Новости, 21.09.2025

В ГД предложили увеличить штраф за курение в подъездах

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением увеличить штраф... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T01:18:00+03:00

2025-09-21T01:18:00+03:00

2025-09-21T01:18:00+03:00

общество

яна лантратова

госдума рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением увеличить штраф за курение и распитие алкоголя в подъездах, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Предлагаем внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях следующие изменения: существенно увеличить размеры административных штрафов за курение табака на территориях общего пользования МКД (ст. 6.24 КоАП РФ) и за распитие алкогольной продукции в этих же местах (ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ), установив базовый штраф в размере до 15 000 рублей", - сказано в письме. За курение и распитие алкоголя в подъездах предлагается установить штраф в размере до 15 тысяч рублей. Кроме того, авторы предложили ввести ответственность за повторное совершение данных правонарушений в течение одного года, предусмотрев наказание в виде штрафа в двукратном размере от базового (до 30 тысяч рублей) либо административный арест на срок до 15 суток. Также предлагается установить административную ответственность управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК за непринятие действенных мер по пресечению курения и распития алкоголя на общедомовых территориях по поступившим от жильцов заявлениям, в виде штрафа до 200 тысяч рублей. "Сейчас нарушители общественного порядка могут отделаться штрафом в 500-1500 рублей, но такие санкции не работают…Наша цель – сделать законодательство реальным инструментом защиты комфортной и безопасной среды для всех жителей многоквартирных домов", - сказал Миронов РИА Новости. В беседе с агентством Лантратова отметила, что подобные действия ухудшают санитарно-эпидемиологическую обстановку, создают реальную пожарную опасность, приводят к порче общего имущества собственников и становятся причиной постоянных конфликтов между жильцами, что в свою очередь снижает качество жизни миллионов людей. "Права граждан на нормальную, безопасную и чистую среду обитания должны быть серьезно защищены", - добавила политик.

https://ria.ru/20250909/shtrafy-2040565965.html

https://ria.ru/20250921/tseny-2043275033.html

https://ria.ru/20250920/vino-2043122490.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, яна лантратова, госдума рф, россия