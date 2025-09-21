https://ria.ru/20250921/kuban-2043359247.html

Бюст императора Николая II открыли в кадетском училище на Кубани

2025-09-21T16:28:00+03:00

КРАСНОДАР, 21 сен - РИА Новости. Бюст императора Николая II торжественно открыли в Краснодарском президентском кадетском училище в рамках "Императорского маршрута", в церемонии приняла участие куратор федерального проекта и председатель наблюдательного совета Фонда Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества (ЕСПО) Анна Громова, передает корреспондент РИА Новости. Краснодарский край в августе 2025 года стал частью федерального историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут", организованного фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". В церемонии открытия также приняли участие генерал-лейтенант Службы внешней разведки Леонид Решетников, вице-губернатор Краснодарского края и атаман Кубанского войскового казачьего общества Александр Власов, министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина. "Наш фонд, "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", начал свою работу с создания музея в Тобольске, где находилась в заточении в течение девяти месяцев царская семья… Мы старались... сохранить память о тех убиенных представителях императорского дома Романовых", - сказала на церемонии открытия Громова. Он отметила, что сейчас работа по восстановлению и популяризации 300-летней истории императорской России ведется во множестве регионов, в том числе в регионах-участниках Императорского маршрута. "Я счастлива, что Императорский маршрут вступил в Краснодарский край 32-м регионом… Государь-император прекрасно понимал значение военно-патриотического воспитания. Он создал институт так называемых потешных полков… И наши предки, и лично государь Николай II, и наши современники, ваши учителя, родители, товарищи, столько усилий предпринято ими для того, чтобы вы выросли профессионалами, чтобы вы овладели всеми науками… Чтобы вы понимали преемственность поколений", - добавила Громова. Федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут" реализуется Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" с 2017 года для объединения в регионах с помощью культурно-познавательного туризма объектов, связанных с императорским домом Романовых. В их числе места памяти, официальных визитов, посещений и паломничеств, образовательных путешествий великих князей, императорских резиденций и великокняжеских усадеб. Кроме того, фонд нацелен на сохранение культурного наследия, создание музеев и экспозиций в сохранившихся и восстановленных исторических зданиях, установку памятных знаков, мемориальных досок и монументов, посвящённых выдающимся личностям и значимым событиям 300-летней истории императорской России, становясь при этом формой популяризации отечественной истории, патриотического воспитания школьников и молодёжи.

