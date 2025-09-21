Рейтинг@Mail.ru
В Крыму взяли на особый контроль ситуацию в Ялте - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:18 21.09.2025 (обновлено: 09:15 22.09.2025)
https://ria.ru/20250921/krym-2043402438.html
В Крыму взяли на особый контроль ситуацию в Ялте
В Крыму взяли на особый контроль ситуацию в Ялте - РИА Новости, 22.09.2025
В Крыму взяли на особый контроль ситуацию в Ялте
Соблюдение прав граждан в связи с происшествием в городском округе Ялта взято на особый контроль, открыта горячая линия, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-21T22:18:00+03:00
2025-09-22T09:15:00+03:00
республика крым
ялта
сергей аксенов (политик)
олег камшилов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727517382_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9abfcf7566a4d9b23856f93b7417f16a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Соблюдение прав граждан в связи с происшествием в городском округе Ялта взято на особый контроль, открыта горячая линия, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. О каком происшествии идет речь, не уточняется, при этом ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что около 15 человек пострадало в результате удара вражеских БПЛА на Южном берегу Крыма, число погибших уточняется, под удар попали санаторий "Форос" и здание школы в поселке. "Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав граждан в связи с происшествием в городском округе Ялта. Для приема обращений по указанным вопросам в прокуратуре Республики Крым организована горячая линия, на которую можно позвонить по телефону: +7 (978) 053-62-08", - говорится в сообщении. На место происшествия выехал прокурор города. "Ситуация находится на личном контроле прокурора Республики Крым Олега Камшилова", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20250921/vsu-2043400977.html
республика крым
ялта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727517382_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_7e4f8758e1f3d5e180e7bc16989d3279.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, ялта, сергей аксенов (политик), олег камшилов, происшествия
Республика Крым, Ялта, Сергей Аксенов (политик), Олег Камшилов, Происшествия
В Крыму взяли на особый контроль ситуацию в Ялте

Прокуратура Крыма взяла на особый контроль ситуацию в Ялте

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на Ялту. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Соблюдение прав граждан в связи с происшествием в городском округе Ялта взято на особый контроль, открыта горячая линия, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
О каком происшествии идет речь, не уточняется, при этом ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что около 15 человек пострадало в результате удара вражеских БПЛА на Южном берегу Крыма, число погибших уточняется, под удар попали санаторий "Форос" и здание школы в поселке.
"Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав граждан в связи с происшествием в городском округе Ялта. Для приема обращений по указанным вопросам в прокуратуре Республики Крым организована горячая линия, на которую можно позвонить по телефону: +7 (978) 053-62-08", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехал прокурор города.
"Ситуация находится на личном контроле прокурора Республики Крым Олега Камшилова", - подчеркнули в ведомстве.
Вид на город Севастополь в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Инфраструктура не пострадала при отражении атаки ВСУ на Севастополь
Вчера, 22:09
 
Республика КрымЯлтаСергей Аксенов (политик)Олег КамшиловПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала