В Крыму взяли на особый контроль ситуацию в Ялте

В Крыму взяли на особый контроль ситуацию в Ялте - РИА Новости, 22.09.2025

В Крыму взяли на особый контроль ситуацию в Ялте

Соблюдение прав граждан в связи с происшествием в городском округе Ялта взято на особый контроль, открыта горячая линия, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 22.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Соблюдение прав граждан в связи с происшествием в городском округе Ялта взято на особый контроль, открыта горячая линия, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. О каком происшествии идет речь, не уточняется, при этом ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что около 15 человек пострадало в результате удара вражеских БПЛА на Южном берегу Крыма, число погибших уточняется, под удар попали санаторий "Форос" и здание школы в поселке. "Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав граждан в связи с происшествием в городском округе Ялта. Для приема обращений по указанным вопросам в прокуратуре Республики Крым организована горячая линия, на которую можно позвонить по телефону: +7 (978) 053-62-08", - говорится в сообщении. На место происшествия выехал прокурор города. "Ситуация находится на личном контроле прокурора Республики Крым Олега Камшилова", - подчеркнули в ведомстве.

