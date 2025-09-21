https://ria.ru/20250921/krym-2043317720.html

"Прекрасно": крымский журналист ответил на включение в список санкций Киева

"Прекрасно": крымский журналист ответил на включение в список санкций Киева

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Политический обозреватель телерадиокомпании "Крым", ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский в комментарии РИА Новости охарактеризовал включение в санкционный список Украины словом "прекрасно" и сравнил санкции с судорогами больного человека. Ранее на сайте Владимира Зеленского появился указ о введении санкций против 96 лиц, среди которых политические и общественные деятели РФ и Молдавии. В их числе ряд членов крымского правительства, представители волонтерских и общественных структур, журналисты. "Прекрасно. Введение санкций воспринимаю с иронией и гордостью, что великий комик Зеленский или кто-то из его команды вспомнили обо мне и теперь могут забрать у меня комсомольский значок или архивные документы в Днепропетровске о присвоении мне внеочередного звания капитана милиции в 1994 году", - сказал Веселовский. По его словам, введение санкций со стороны Украины все больше напоминает судороги больного человека, на которые не стоит обращать внимание. "Зеленский и вся его преступная клика напоминают выброшенную на берег медузу, которая постепенно исчезает под солнцем", - сказал журналист. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".

