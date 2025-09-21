Рейтинг@Mail.ru
"Прекрасно": крымский журналист ответил на включение в список санкций Киева
11:47 21.09.2025 (обновлено: 11:48 21.09.2025)
"Прекрасно": крымский журналист ответил на включение в список санкций Киева
"Прекрасно": крымский журналист ответил на включение в список санкций Киева
россия
украина
республика крым
владимир зеленский
владимир путин
оон
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Политический обозреватель телерадиокомпании "Крым", ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский в комментарии РИА Новости охарактеризовал включение в санкционный список Украины словом "прекрасно" и сравнил санкции с судорогами больного человека. Ранее на сайте Владимира Зеленского появился указ о введении санкций против 96 лиц, среди которых политические и общественные деятели РФ и Молдавии. В их числе ряд членов крымского правительства, представители волонтерских и общественных структур, журналисты. "Прекрасно. Введение санкций воспринимаю с иронией и гордостью, что великий комик Зеленский или кто-то из его команды вспомнили обо мне и теперь могут забрать у меня комсомольский значок или архивные документы в Днепропетровске о присвоении мне внеочередного звания капитана милиции в 1994 году", - сказал Веселовский. По его словам, введение санкций со стороны Украины все больше напоминает судороги больного человека, на которые не стоит обращать внимание. "Зеленский и вся его преступная клика напоминают выброшенную на берег медузу, которая постепенно исчезает под солнцем", - сказал журналист. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
россия
украина
республика крым
россия, украина, республика крым, владимир зеленский, владимир путин, оон
Россия, Украина, Республика Крым, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ООН
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Флаг России. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Политический обозреватель телерадиокомпании "Крым", ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский в комментарии РИА Новости охарактеризовал включение в санкционный список Украины словом "прекрасно" и сравнил санкции с судорогами больного человека.
Ранее на сайте Владимира Зеленского появился указ о введении санкций против 96 лиц, среди которых политические и общественные деятели РФ и Молдавии. В их числе ряд членов крымского правительства, представители волонтерских и общественных структур, журналисты.
"Прекрасно. Введение санкций воспринимаю с иронией и гордостью, что великий комик Зеленский или кто-то из его команды вспомнили обо мне и теперь могут забрать у меня комсомольский значок или архивные документы в Днепропетровске о присвоении мне внеочередного звания капитана милиции в 1994 году", - сказал Веселовский.
По его словам, введение санкций со стороны Украины все больше напоминает судороги больного человека, на которые не стоит обращать внимание.
"Зеленский и вся его преступная клика напоминают выброшенную на берег медузу, которая постепенно исчезает под солнцем", - сказал журналист.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Россия Украина Республика Крым Владимир Зеленский Владимир Путин ООН
 
 
