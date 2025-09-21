Рейтинг@Mail.ru
Вице-премьер Крыма назвал включение в санкционный список Украины честью - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/krym-2043312241.html
Вице-премьер Крыма назвал включение в санкционный список Украины честью
Вице-премьер Крыма назвал включение в санкционный список Украины честью - РИА Новости, 21.09.2025
Вице-премьер Крыма назвал включение в санкционный список Украины честью
Вице-премьер крымского правительства Альберт Куршутов в комментарии РИА Новости назвал честью и гордостью включение в санкционный список Украины. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T11:06:00+03:00
2025-09-21T11:06:00+03:00
в мире
россия
республика крым
украина
владимир зеленский
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933015197_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af488f6203a5054a7e23e0fa3142f515.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства Альберт Куршутов в комментарии РИА Новости назвал честью и гордостью включение в санкционный список Украины. Ранее на сайте Владимира Зеленского появился указ о введении санкций против 96 лиц, в том числе политические и общественные деятели РФ, включая ряд министров крымского правительства и вице-премьера Альберта Куршутова. Санкции предусматривают блокировку активов и лишения государственных наград. "Для меня оказаться в этом списке – гордость и честь. Это список патриотов России, которые идут правильным путем и работают на благо российского Крыма. Мы будем и дальше двигаться в этом направлении", - сказал Куршутов агентству. По его словам, санкционные списки в практической плоскости ничего не значат и не имеют никаких последствий. "Никаких активов на территории Украины и наград у меня лично нет. Ничего из того, что там прописано, они реально реализовать не могут", - сказал вице-премьер. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
https://ria.ru/20250920/zelenskij-2043270001.html
https://ria.ru/20250920/ukraina-2043253641.html
россия
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933015197_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4916fbd24a7badcb3018472a5d1e4dab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, республика крым, украина, владимир зеленский, владимир путин, оон
В мире, Россия, Республика Крым, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ООН
Вице-премьер Крыма назвал включение в санкционный список Украины честью

Куршутов назвал санкционный перечень Украины списком патриотов РФ

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкФлаг России над зданием Верховного совета в Симферополе
Флаг России над зданием Верховного совета в Симферополе - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Флаг России над зданием Верховного совета в Симферополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства Альберт Куршутов в комментарии РИА Новости назвал честью и гордостью включение в санкционный список Украины.
Ранее на сайте Владимира Зеленского появился указ о введении санкций против 96 лиц, в том числе политические и общественные деятели РФ, включая ряд министров крымского правительства и вице-премьера Альберта Куршутова. Санкции предусматривают блокировку активов и лишения государственных наград.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Зеленский ввел санкции против россиян и молдаван
Вчера, 23:50
"Для меня оказаться в этом списке – гордость и честь. Это список патриотов России, которые идут правильным путем и работают на благо российского Крыма. Мы будем и дальше двигаться в этом направлении", - сказал Куршутов агентству.
По его словам, санкционные списки в практической плоскости ничего не значат и не имеют никаких последствий.
"Никаких активов на территории Украины и наград у меня лично нет. Ничего из того, что там прописано, они реально реализовать не могут", - сказал вице-премьер.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Украина ввела санкции против внука Шарля де Голля
Вчера, 21:20
 
В миреРоссияРеспублика КрымУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала