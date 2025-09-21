Вице-премьер Крыма назвал включение в санкционный список Украины честью
Куршутов назвал санкционный перечень Украины списком патриотов РФ
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкФлаг России над зданием Верховного совета в Симферополе
Флаг России над зданием Верховного совета в Симферополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства Альберт Куршутов в комментарии РИА Новости назвал честью и гордостью включение в санкционный список Украины.
Ранее на сайте Владимира Зеленского появился указ о введении санкций против 96 лиц, в том числе политические и общественные деятели РФ, включая ряд министров крымского правительства и вице-премьера Альберта Куршутова. Санкции предусматривают блокировку активов и лишения государственных наград.
Зеленский ввел санкции против россиян и молдаван
Вчера, 23:50
"Для меня оказаться в этом списке – гордость и честь. Это список патриотов России, которые идут правильным путем и работают на благо российского Крыма. Мы будем и дальше двигаться в этом направлении", - сказал Куршутов агентству.
По его словам, санкционные списки в практической плоскости ничего не значат и не имеют никаких последствий.
"Никаких активов на территории Украины и наград у меня лично нет. Ничего из того, что там прописано, они реально реализовать не могут", - сказал вице-премьер.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".