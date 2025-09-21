https://ria.ru/20250921/kreml-2043325218.html
В Кремле оценили подготовку министерств и ведомств к прямой линии Путина
В Кремле оценили подготовку министерств и ведомств к прямой линии Путина - РИА Новости, 21.09.2025
В Кремле оценили подготовку министерств и ведомств к прямой линии Путина
Министерства и ведомства даже в ходе сбора вопросов к прямой линии президента РФ Владимира Путина живо реагируют, уже на этом этапе принимаются меры, заявил... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T12:53:00+03:00
2025-09-21T12:53:00+03:00
2025-09-21T12:53:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
павел зарубин
политика
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Министерства и ведомства даже в ходе сбора вопросов к прямой линии президента РФ Владимира Путина живо реагируют, уже на этом этапе принимаются меры, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя подготовку к мероприятию. "И министерства, и ведомства даже в ходе сбора вопросов живо реагируют, и пока собираем вопросы, уже принимаются меры", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Ранее Песков заявил, что Кремль приступает к подготовке к прямой линии Владимира Путина.
россия
