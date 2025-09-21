Рейтинг@Mail.ru
По делу сына "крабового короля" допросили более 300 свидетелей - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:30 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/krab-2043284106.html
По делу сына "крабового короля" допросили более 300 свидетелей
По делу сына "крабового короля" допросили более 300 свидетелей - РИА Новости, 21.09.2025
По делу сына "крабового короля" допросили более 300 свидетелей
Более 300 свидетелей допрошено по делу о контрабанде краба в отношении Александра Кана, сына "крабового короля" Олега Кана, следует из материалов суда, с... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T05:30:00+03:00
2025-09-21T05:30:00+03:00
происшествия
россия
владивосток
япония
олег кан
приморский краевой суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Более 300 свидетелей допрошено по делу о контрабанде краба в отношении Александра Кана, сына "крабового короля" Олега Кана, следует из материалов суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ 2 июня сообщила, что уголовное дело о контрабанде краба в отношении сына "крабового короля" направлено в суд Владивостока. Он обвиняется по части 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе в целях совершения особо тяжких преступлений), части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), части 4 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей). Дело поступило во Фрунзенский суд Владивостока, который принял решение о направлении его по подсудности в Южно-Сахалинский городской суд. Прокурор это решение обжаловал, но Приморский краевой суд оставил постановление без изменений. Согласно постановлению суда, "по уголовному делу допрошено более 300 свидетелей". По версии следствия, с 2014 по 2019 год лидер преступного сообщества Олег Кан с привлечением иных соучастников, в том числе своего сына Александра, через коммерческие организации ООО "Монерон", ООО "Курильский Универсальный Комплекс" и ООО "Приморская Рыболовная Компания" занимался контрабандными поставками живого краба в Японию, Корею и КНР. Общий вес контрабандного продукта составил свыше трех тысяч тонн рыночной стоимостью более 2,6 миллиарда рублей. При вывозе из России краб декларировался российскими поставщиками по заниженной стоимости, а в действительности поставлялся по цене, значительно превышающей заявленную в таможенных органах России. В результате компании уклонились от уплаты таможенных платежей на сумму 9,2 миллиона рублей. Роль Александра Кана заключалась в организации подготовки и подписании в качестве директора ООО "Курильский Универсальный Комплекс" фиктивных внешнеэкономических контрактов о поставках по заниженной цене, непосредственном контроле и организации финансово-хозяйственной деятельности возглавляемого предприятия, обеспечении добычи товара, получении необходимых разрешительных документов с последующей продажей краба за границу. Ранее четыре земельных участка и два дома Кана-младшего были обращены в доход государства в счет погашения солидарного долга в 358,7 миллиарда рублей, причиненного водным биологическим ресурсам. Александр Кан находится в международном розыске.
https://ria.ru/20250920/rynska-2043132981.html
https://ria.ru/20250918/ugroza-2042679671.html
https://ria.ru/20250921/svo-2043283186.html
россия
владивосток
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c98c04f94b9fdd32dd52a105133b1af1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, владивосток, япония, олег кан, приморский краевой суд
Происшествия, Россия, Владивосток, Япония, Олег Кан, Приморский краевой суд
По делу сына "крабового короля" допросили более 300 свидетелей

По делу сына Олега Кана о контрабанде краба допросили более 300 свидетелей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Более 300 свидетелей допрошено по делу о контрабанде краба в отношении Александра Кана, сына "крабового короля" Олега Кана, следует из материалов суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Генеральная прокуратура РФ 2 июня сообщила, что уголовное дело о контрабанде краба в отношении сына "крабового короля" направлено в суд Владивостока. Он обвиняется по части 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе в целях совершения особо тяжких преступлений), части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), части 4 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей).
Божена Рынска - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Суд частично удовлетворил иск писательницы Рынски по делу о наследстве
Вчера, 08:41
Дело поступило во Фрунзенский суд Владивостока, который принял решение о направлении его по подсудности в Южно-Сахалинский городской суд. Прокурор это решение обжаловал, но Приморский краевой суд оставил постановление без изменений.
Согласно постановлению суда, "по уголовному делу допрошено более 300 свидетелей".
По версии следствия, с 2014 по 2019 год лидер преступного сообщества Олег Кан с привлечением иных соучастников, в том числе своего сына Александра, через коммерческие организации ООО "Монерон", ООО "Курильский Универсальный Комплекс" и ООО "Приморская Рыболовная Компания" занимался контрабандными поставками живого краба в Японию, Корею и КНР. Общий вес контрабандного продукта составил свыше трех тысяч тонн рыночной стоимостью более 2,6 миллиарда рублей.
При вывозе из России краб декларировался российскими поставщиками по заниженной стоимости, а в действительности поставлялся по цене, значительно превышающей заявленную в таможенных органах России. В результате компании уклонились от уплаты таможенных платежей на сумму 9,2 миллиона рублей.
Тверской суд Москвы в четверг арестовал гендиректора Фонда капитального ремонта Московской области Валерия Николова по делу о взятке в особо крупном размере - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Экс-глава фонда капремонта Подмосковья угрожал свидетелю по делу
18 сентября, 13:13
Роль Александра Кана заключалась в организации подготовки и подписании в качестве директора ООО "Курильский Универсальный Комплекс" фиктивных внешнеэкономических контрактов о поставках по заниженной цене, непосредственном контроле и организации финансово-хозяйственной деятельности возглавляемого предприятия, обеспечении добычи товара, получении необходимых разрешительных документов с последующей продажей краба за границу.
Ранее четыре земельных участка и два дома Кана-младшего были обращены в доход государства в счет погашения солидарного долга в 358,7 миллиарда рублей, причиненного водным биологическим ресурсам.
Александр Кан находится в международном розыске.
Александр Алеев - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Бывший начальник поста акцизной таможни ФТС отправился в зону СВО
04:51
 
ПроисшествияРоссияВладивостокЯпонияОлег КанПриморский краевой суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала