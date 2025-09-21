Чечня станет первым регионом, где будут издавать Коран, заявил Кадыров

https://ria.ru/20250921/koran-2043410123.html

ГРОЗНЫЙ, 21 сен — РИА Новости. Чечня станет первым регионом в России, где созданы условия для издания Корана, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. "В воскресенье принял участие в отчётно-выборном съезде Духовного управления мусульман Чеченской Республики в Грозном... Он также преподнёс мне в дар уникальный экземпляр Корана с чеченским орнаментом, впервые изданный в нашей республике. Вместе с тем он сообщил радостную новость — теперь Чеченская Республика станет первым регионом России, где созданы условия для собственного издания Благородного Корана", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.Также он сообщил, что председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Салах-Хаджи Межиев переизбран на пост муфтия Чечни. "Я искренне поздравляю Салаха-Хаджи с заслуженным переизбранием на пост муфтия ЧР. Уверен, что и в дальнейшем он будет достойно трудиться во благо мусульманской уммы и благородного Ислама", — добавил Кадыров.

