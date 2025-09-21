Рейтинг@Mail.ru
Чечня станет первым регионом, где будут издавать Коран, заявил Кадыров - РИА Новости, 21.09.2025
Религия
 
23:26 21.09.2025
Чечня станет первым регионом, где будут издавать Коран, заявил Кадыров
Чечня станет первым регионом, где будут издавать Коран, заявил Кадыров - РИА Новости, 21.09.2025
Чечня станет первым регионом, где будут издавать Коран, заявил Кадыров
Чечня станет первым регионом в России, где созданы условия для издания Корана, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 21.09.2025
религия
россия
грозный
северный кавказ
рамзан кадыров
ислам
чеченская республика (чечня)
ГРОЗНЫЙ, 21 сен — РИА Новости. Чечня станет первым регионом в России, где созданы условия для издания Корана, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. &quot;В воскресенье принял участие в отчётно-выборном съезде Духовного управления мусульман Чеченской Республики в Грозном... Он также преподнёс мне в дар уникальный экземпляр Корана с чеченским орнаментом, впервые изданный в нашей республике. Вместе с тем он сообщил радостную новость — теперь Чеченская Республика станет первым регионом России, где созданы условия для собственного издания Благородного Корана&quot;, — написал Кадыров в своем Telegram-канале.Также он сообщил, что председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Салах-Хаджи Межиев переизбран на пост муфтия Чечни. "Я искренне поздравляю Салаха-Хаджи с заслуженным переизбранием на пост муфтия ЧР. Уверен, что и в дальнейшем он будет достойно трудиться во благо мусульманской уммы и благородного Ислама", — добавил Кадыров.
россия
грозный
северный кавказ
россия, грозный, северный кавказ, рамзан кадыров, ислам, чеченская республика (чечня)
Религия, Россия, Грозный, Северный Кавказ, Рамзан Кадыров, Ислам, Чеченская республика (Чечня)
Чечня станет первым регионом, где будут издавать Коран, заявил Кадыров

Кадыров: Чечня станет первым регионом, где созданы условия для издания Корана

ГРОЗНЫЙ, 21 сен — РИА Новости. Чечня станет первым регионом в России, где созданы условия для издания Корана, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
"В воскресенье принял участие в отчётно-выборном съезде Духовного управления мусульман Чеченской Республики в Грозном... Он также преподнёс мне в дар уникальный экземпляр Корана с чеченским орнаментом, впервые изданный в нашей республике. Вместе с тем он сообщил радостную новость — теперь Чеченская Республика станет первым регионом России, где созданы условия для собственного издания Благородного Корана", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Также он сообщил, что председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Салах-Хаджи Межиев переизбран на пост муфтия Чечни.
"Я искренне поздравляю Салаха-Хаджи с заслуженным переизбранием на пост муфтия ЧР. Уверен, что и в дальнейшем он будет достойно трудиться во благо мусульманской уммы и благородного Ислама", — добавил Кадыров.
Выставка Мир Корана в московской Соборной мечети - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Мусульман Катара поразил Коран из блокадного Ленинграда
15 сентября, 13:39
 
РелигияРоссияГрозныйСеверный КавказРамзан КадыровИсламЧеченская республика (Чечня)
 
 
