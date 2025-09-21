https://ria.ru/20250921/kontrataka-2043286159.html
ВСУ провалили попытку контратаки в Харьковской области
ВСУ провалили попытку контратаки в Харьковской области - РИА Новости, 21.09.2025
ВСУ провалили попытку контратаки в Харьковской области
Попытка проведения контратаки спецротой 57-й бригады ВСУ к западу от Синельниково в Харьковской области провалилась, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T06:39:00+03:00
2025-09-21T06:39:00+03:00
2025-09-21T06:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817586365_0:173:2500:1579_1920x0_80_0_0_353d60bcdc95782be5635440c7527c87.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Попытка проведения контратаки спецротой 57-й бригады ВСУ к западу от Синельниково в Харьковской области провалилась, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В лесу западнее Синельниково ВСУ предприняли одну попытку контратаки силами спецроты 57-й отдельной мотопехотной бригады, успеха не имели", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817586365_303:194:2266:1667_1920x0_80_0_0_3aee27a147e687826c3888471b92bf9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ провалили попытку контратаки в Харьковской области
Спецрота ВСУ провалила попытку контратаки к западу от Синельниково