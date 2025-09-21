https://ria.ru/20250921/kontrataka-2043286159.html

ВСУ провалили попытку контратаки в Харьковской области

ВСУ провалили попытку контратаки в Харьковской области

2025-09-21T06:39:00+03:00

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Попытка проведения контратаки спецротой 57-й бригады ВСУ к западу от Синельниково в Харьковской области провалилась, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В лесу западнее Синельниково ВСУ предприняли одну попытку контратаки силами спецроты 57-й отдельной мотопехотной бригады, успеха не имели", - сказал собеседник агентства.

