На Западе выяснили, кого толкают к прямому конфликту с Россией
Запад подталкивает Польшу к конфликту с Россией, пишет The American Conservative. РИА Новости, 21.09.2025
в мире
россия
польша
украина
такер карлсон
владимир путин
нато
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Запад подталкивает Польшу к конфликту с Россией, пишет The American Conservative."Поскольку Украина проигрывает, сторонникам Киева необходимо активизироваться или даже развязать боевые действия против России, чтобы изменить расстановку сил, и Польша — очевидный кандидат на эту роль", — отмечается в материале.Однако, по мнению издания, данный шаг спровоцирует рост эскалации в регионе и приведет к ядерной войне."Во-первых, хотя поляки и готовы защищать свою родину, ни малейшего желания умирать за Украину у них нет. Во-вторых, США выступают против прямого участия в конфликте любого члена НАТО, опасаясь, что это резко увеличит риск ядерной войны", — говорится в публикации.Президент России Владимир Путин в прошлогоднем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По его мнению, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".Полную версию материала читайте на сайте inosmi.ru >>
