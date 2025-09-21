https://ria.ru/20250921/konflikt-2043347754.html

На Западе выяснили, кого толкают к прямому конфликту с Россией

На Западе выяснили, кого толкают к прямому конфликту с Россией - РИА Новости, 21.09.2025

На Западе выяснили, кого толкают к прямому конфликту с Россией

Запад подталкивает Польшу к конфликту с Россией, пишет The American Conservative. РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T15:19:00+03:00

2025-09-21T15:19:00+03:00

2025-09-21T15:19:00+03:00

в мире

россия

польша

украина

такер карлсон

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb94bd7e9c446f75d930666a9fa3c7dd.jpg

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Запад подталкивает Польшу к конфликту с Россией, пишет The American Conservative."Поскольку Украина проигрывает, сторонникам Киева необходимо активизироваться или даже развязать боевые действия против России, чтобы изменить расстановку сил, и Польша — очевидный кандидат на эту роль", — отмечается в материале.Однако, по мнению издания, данный шаг спровоцирует рост эскалации в регионе и приведет к ядерной войне."Во-первых, хотя поляки и готовы защищать свою родину, ни малейшего желания умирать за Украину у них нет. Во-вторых, США выступают против прямого участия в конфликте любого члена НАТО, опасаясь, что это резко увеличит риск ядерной войны", — говорится в публикации.Президент России Владимир Путин в прошлогоднем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По его мнению, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".Полную версию материала читайте на сайте inosmi.ru >>

https://ria.ru/20250921/plan-2043317561.html

https://ria.ru/20250918/ideya-2042646677.html

россия

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, польша, украина, такер карлсон, владимир путин, нато