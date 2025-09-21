https://ria.ru/20250921/kirk-2043404094.html

Кортеж Трампа прибыл на стадион в Аризоне

Кортеж Трампа прибыл на стадион в Аризоне - РИА Новости, 21.09.2025

Кортеж Трампа прибыл на стадион в Аризоне

Кортеж президента США Дональда Трампа прибыл на стадион State Farm в американском штате Аризона, где проходит панихида по убитому политику и активисту Чарли... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T22:25:00+03:00

2025-09-21T22:25:00+03:00

2025-09-21T22:32:00+03:00

аризона

дональд трамп

чарли кирк

в мире

сша

украина

владимир зеленский

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043401402_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b8251fe1ed6aaea2ab020b28cdbed49b.jpg

ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Кортеж президента США Дональда Трампа прибыл на стадион State Farm в американском штате Аризона, где проходит панихида по убитому политику и активисту Чарли Кирку, сообщает пул журналистов Белого дома."Кортеж прибыл на стадион State Farm… Пул не видел, как президент США выходил из (автомобиля - ред.) "Зверя", - говорится в распространенном сообщении.Сторонник Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.

https://ria.ru/20250911/ssha-2041193036.html

аризона

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

аризона, дональд трамп, чарли кирк, в мире, сша, украина, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), убийство американского политика чарли кирка