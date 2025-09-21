Рейтинг@Mail.ru
Кортеж Трампа прибыл на стадион в Аризоне
22:25 21.09.2025 (обновлено: 22:32 21.09.2025)
Кортеж Трампа прибыл на стадион в Аризоне
Кортеж Трампа прибыл на стадион в Аризоне
Кортеж президента США Дональда Трампа прибыл на стадион State Farm в американском штате Аризона, где проходит панихида по убитому политику и активисту Чарли... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T22:25:00+03:00
2025-09-21T22:32:00+03:00
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Кортеж президента США Дональда Трампа прибыл на стадион State Farm в американском штате Аризона, где проходит панихида по убитому политику и активисту Чарли Кирку, сообщает пул журналистов Белого дома."Кортеж прибыл на стадион State Farm… Пул не видел, как президент США выходил из (автомобиля - ред.) "Зверя", - говорится в распространенном сообщении.Сторонник Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Кортеж Трампа прибыл на стадион в Аризоне

Кортеж Трампа прибыл на стадион в Аризоне, где проходит панихида по Кирку

© AP Photo / John Locher
Церемония прощания с Чарли Кирком в США
© AP Photo / John Locher
Церемония прощания с Чарли Кирком в США
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Кортеж президента США Дональда Трампа прибыл на стадион State Farm в американском штате Аризона, где проходит панихида по убитому политику и активисту Чарли Кирку, сообщает пул журналистов Белого дома.
«
"Кортеж прибыл на стадион State Farm… Пул не видел, как президент США выходил из (автомобиля - ред.) "Зверя", - говорится в распространенном сообщении.
Сторонник Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
