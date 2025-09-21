В США прошла панихида по Кирку

https://ria.ru/20250921/kirk-2043400425.html

В штате Аризона состоялось прощание с застреленным политическим активистом Чарли Кирком.

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В штате Аризона состоялось прощание с застреленным политическим активистом Чарли Кирком.Церемония проходила на футбольном стадионе в Финиксе. Туда приехала вся администрация Белого дома в полном составе. На траурных мероприятиях выступил Дональд Трамп и члены его команды. Президент США находился в отдельной ложе, рядом с ним сидел Илон Маск, с которым в июле у Трампа случилась перепалка. Они побеседовали друг с другом и пожали друг другу руки.На гигантской арене были заняты все места. Заявки на участие в мероприятии подали более ста тысяч человек, тогда как комплекс рассчитан только на 73 тысячи зрителей. В центре стадиона поставили большой деревянный крест.В итоге сотни людей, желающих проститься с Кирком, не могли попасть внутрь и с ночи стали занимать места на парковках. Перед этим им пришлось преодолеть десятикилометровую пробку."Украли одного из умнейших людей"Во время выступления на панихиде Трамп заявил, что США скорбят из-за убийства Кирка."У нашей страны украли одного из умнейших людей нашего времени. Гигант своего поколения. И главное — преданный муж, отец, христианин и патриот. Чарли Кирка убил подвергшийся радикализации хладнокровный монстр".Американский лидер отметил, что Кирк обеспечил ему поддержку молодежи на выборах."Его движение стало сокрушительной силой в американской политике. К нему приходили огромные толпы. <...> Мы выиграли столько молодых голосов, сколько не было ни у одного кандидата <...> Он был большим фактором".Президент США признался, что он, в отличие от погибшего активиста, ненавидит оппонентов и "не желает им всего хорошего". Трамп также пообещал, что Минюст найдет подстрекателей против консерваторов. Он добавил, что Кирк перед смертью просил его спасти Чикаго от преступности."Мы сделаем это, мы спасем Чикаго от ужасных преступлений".С речью выступил и вице-президент Джей Ди Вэнс. Он заявил, что Кирка лишили жизни те, кто презирает добродетели нынешней цивилизации, включая диалог, поиск истины, семью и веру.В свою очередь, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз напомнила, что победу Трампа при голосовании в колеблющихся штатах обеспечили молодые люди, большинство из которых были новичками в политике. Она назвала их "армией" Кирка.Госсекретарь Марко Рубио, в свою очередь, заявил, что теперь некому будет рассказать американской молодежи о ценностях."Ирония в том, что наша нация среди прочего нуждается в возможности обсуждать наши различия открыто, честно, спокойно, уважительно. И Чарли Кирк делал это больше, чем кто-либо из ныне живущих в США".Журналист Такер Карлсон сравнил убийство активиста с заговором людей, которые "едят хумус при тусклом свете лампы". Он провел аналогию с христианством, отметив, что "так сговаривались, чтобы убить Иисуса Христа за правду о власти".Директор Нацразведки США Тулси Габбард назвала убийство Кирка попыткой сил зла установить цензуру в стране."История знает такие темные события, когда идеи не выдерживали проверок. Их защитники обращались к насилию, цензуре и запугиваниям".Вдова активиста Эрика Кирк заявила, что прощает убийцу, поскольку "так поступал Христос" и так поступил бы ее муж. По ее словам, мир нуждается в организации, которая "уведет людей от ада".Накануне вокруг стадиона усилили меры безопасности. Полиция перекрыла подъезды и патрулировала прилегающую к арене территорию с развлекательными заведениями. Парковку обнесли двухметровым забором.Кирку был 31 год, у него остались жена и двое детей. Он был известен встречами в формате открытого микрофона в американских университетах. В 2012 году активист основал организацию Turning Point USA, продвигающую консервативные ценности в учебных заведениях. В соцсетях наибольшей популярностью пользуются видео, на которых активист спорит со сторонниками Демократической партии.На публичных выступлениях Кирк не раз критиковал киевский режим, называл Владимира Зеленского марионеткой ЦРУ и препятствием для мира, выступал против предоставления военной помощи Украине, признавал Крым частью России и призывал к восстановлению дипотношений с Москвой.Убийство сторонника ТрампаДесятого сентября в Кирка выстрелили во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Это произошло в тот момент, когда активист отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. Он получил огнестрельное ранение в шею и умер в больнице.Преступником оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. По данным телеканала CNN, он признался в содеянном отцу, а тот рассказал обо всем властям. Злоумышленника задержали и предъявили семь пунктов обвинения, в том числе в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Прокуратура намерена добиваться его смертной казни. Власти считают, что Робинсон радикализировался на почве левых идей. Он жил с трансгендером* и спорил с отцом, который поддерживал Трампа.* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

